Atilla Yeşilada: Bu hamle, Erdoğan'ın seçimleri kazanacağından emin olmadığını gösteriyor

Sözcü yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Yeşilada, “Enflasyonun düşme ihtimali yok” dedi, şunları kaydetti:

“AKP ve Sayın Erdoğan TÜİK'i manipüle ederek baştan çok büyük bir strateji hatası yaptılar. Çünkü TÜİK'in enflasyon açıklamaları sadece ekonomistleri ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda bütün her şey ona endekslendiği için sokaktaki insanın hayatını etkileyen bir şey. Siz bunu düşürmek için manipülasyon yaptığınızda gerçek enflasyonla –yani vatandaşın hissettiği enflasyonla- devletin memur emekli maaşlarında baz aldığı rakam çok farklı hale geliyor. Dolayısıyla, Erdoğan strateji olarak TÜİK enflasyonunun üstünde bir zam vermeyi hedefledi, ona yakın bir şey yaptı ama halkın enflasyonu TÜİK'ten 15-20 puan, belki 30 puan daha yüksek olduğu için kimseyi tatmin edemedi, bu da anketlerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. Niye Erdoğan kazanamaz, çünkü en büyük silahını kullandı, asgari ücreti kast etmiyorum; devlet kasasından çıkacak rakam -ki bu Sabah'ın haberidir- 300 milyar, bizim hesaplamamız EYT sorununu çözmenin maliyeti senede milli gelirin yüzde 1.1'i ve bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nu da batıracak. Dolayısıyla hiçbir sonuç elde edemedi.

Emekli zammının önce yüzde 25 iken, sonra yüzde 30'a çıkarılması da Erdoğan'ın aslında göründüğü kadar güçlü olmadığını, büyük bir panik içinde yaptığı hatayı düzeltmek istediğini, çünkü seçimleri kazanacağından hiçbir şekilde emin olmadığını gösteriyor.”