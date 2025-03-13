ASKERLİK YERLERİ MAYIS CELBİ 2025: Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? MSB Takvimi Belli Oldu
2025 Mayıs dönemi için silahaltına alınmak isteyen er adayları, 28 Şubat'a kadar yoklama ve tercih işlemlerini tamamladı. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sevk tarihleri, 10 gün öncesinden askerlik şubelerinden veya internetten alınabilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB'nin duyurduğu tarih…
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mayıs 2025 celp döneminde silahaltına alınacak asker adayları için beklenen duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihini tamamlayan adayların celp tarihlerini ve askerlik yerlerini açıklayacağı tarihi belirledi.
2025 MAYIS AYI ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayında askere gidecekler için MSB sevk tarihlerini duyurdu. Askerlik yerleri, 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Askerlik hizmeti kapsamında yükümlüler, belirlenen tarihte sisteme giriş yaparak hangi birliklerde görev yapacaklarını öğrenebilecekler.
2025 MAYIS AYI CELP TARİHİ
MSB’nin açıklamasına göre, sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak, daha önceki sınıflandırma dönemlerinde yedek subay veya astsubay adaylığına ayrılan yükümlülerden, 7179 sayılı Askeralma Kanunu’na aykırı şekilde mazeretsiz olarak bakaya kalanlar, er statüsünde silahaltına alınacak.
5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 08 Mayıs 2025
Er (2'nci Grup) 12 Haziran 2025
Er (3'üncü Grup) 10 Temmuz 2025