ASKERLİK YERLERİ MAYIS CELBİ 2025: Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? MSB Takvimi Belli Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Mayıs 2025 celp döneminde silahaltına alınacak asker adayları için beklenen duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihini tamamlayan adayların celp tarihlerini ve askerlik yerlerini açıklayacağı tarihi belirledi.