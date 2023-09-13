Asgari ücrette zam hesabı değişti: Masada iki rakam var
Memur ve emekli maaşı zammı derken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrası gözler asgari ücret zammına da çevrildi. Masada iki senaryo var.
Asgari ücret zammı için hesaplar sil baştan değişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemeyle ilgili açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını duyurdu.
Söz konusu açıklama sonrası şimdiden asgari ücret zammı için hesaplar yapılmaya başlandı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak.
Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında gerçekleşen enflasyonun üzerinde zam yapıldığı görülüyor. OVP'de yüzde 65 olarak açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini bu yıl asgari ücret artışlarını da etkileyecek.