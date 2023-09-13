Asgari ücrette zam hesabı değişti: Masada iki rakam var

Söz konusu açıklama sonrası şimdiden asgari ücret zammı için hesaplar yapılmaya başlandı. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 2023 yıl sonu enflasyon oranı ve 2024 yılı enflasyon öngörüsü, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Komisyonu için de bir referans olacak.