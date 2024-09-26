Asgari Ücrette O Rakam Kesin Cepte! Şimdiden Herkese Hayırlı Olsun

ASGARİ ÜCRETTE O RAKAM CEPTE

Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre ise zam oranı yüzde 43.14 olarak hesaplandı ve bu durumda net asgari ücretin 24 bin 336 TL’ye denk geleceği ifade ediliyor. Anadolu Ajansı’nın anketinde ise yüzde 42.64 oranında bir zam bekleniyor; bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.