Asgari Ücrette O Rakam Kesin Cepte! Şimdiden Herkese Hayırlı Olsun
Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi. Uzman isim tek tek hesaplayıp en net rakamı açıkladı. Asgari ücrette masadaki son rakam ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve emekliler, Ocak ayında yapılacak zam için nefesini tuttu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce, asgari ücret için en net rakam ortaya çıktı. Uzman isim tek tek gelecek zam oranını hesapladı, şimdiden herkese hayırlı olsun.
EN NET RAKAM ORTAYA ÇIKTI
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, asgari ücrete gelecek zam oranını hesapladı. Orta Vadeli Program’da (OVP) güncellenen enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olduğunu hatırlatan Erdem, 2025 yılı için asgari ücretin 24 bin 58 TL olacağı öngörüsünde bulundu. Bu hesaplamalara göre, Ocak ayında asgari ücretin en az bu rakama ulaşması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE O RAKAM CEPTE
Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları anketine göre ise zam oranı yüzde 43.14 olarak hesaplandı ve bu durumda net asgari ücretin 24 bin 336 TL’ye denk geleceği ifade ediliyor. Anadolu Ajansı’nın anketinde ise yüzde 42.64 oranında bir zam bekleniyor; bu da net ücretin 24 bin 251 TL olacağı anlamına geliyor.
Reuters anketi, net asgari ücretin 24 bin 304 TL olacağını öngörürken, Finansal Kurumlar Birliği anketinde ise bu rakam 25 bin 399 TL olarak hesaplandı. Tüm bu anketlerin ortalamasına bakıldığında, yüzde 42.4'lük bir zam beklentisi ortaya çıkıyor ve bu oran karşılığında net asgari ücretin 24 bin 214 TL olması öngörülüyor.