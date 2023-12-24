Asgari ücrette kritik hafta: İşte masadaki zam senaryoları
Asgari ücrette nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor. Peki asgari ücrette olası senaryolar neler?
Milyonlarca çalışanı doğrudan milyonlarcasını da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için son haftaya giriliyor.
Yıl sonuna kadar mutlaka netleşmesi ve yeni yıldan önce Resmi Gazete'de yayımlanması gereken asgari ücret için 11 Aralık'ta başlayan belirleme sürecinde üçüncü toplantı tarihi henüz netleşmedi.
Tespit için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantı yapması gerekiyor. İlk toplantısını 11 Aralık, ikinci toplantısını da 18 Aralık'ta yapan komisyon, yıl sonuna bir hafta kalmasına karşın yeni toplantı tarihini henüz açıklamadı.
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.
Yaptığı açıklamalarda asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını belirterek, "Geçen Temmuz ekstraydı. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" açıklamasında bulundu.
İşveren tarafından da farklı formüllerin yanı sıra çeşitli kesimlerce tek zam yapılması gündeme getirildi.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:
Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.