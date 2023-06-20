Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret ara zammı konusunda tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, bir kulis bilgisini paylaştı. Gürel, asgari ücretin perşembe günü açıklanabileceğine dair bilgi paylaşırken konuşulan 2 rakamı ve oranları da duyurdu.
Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hukukçular Pınar Hacıbektaşoğlu ve Prof. Dr. Selim Kuran, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla tv100'de ekrana gelen Eşit Ağırlık'ın konuğu oldu.
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette ara zammın belirlenmesiyle ilgili yürütülen süreç programda masaya yatırıldı.
TV100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, asgari ücretle ilgili son kulis bilgilerini paylaştı. Gürel, asgari ücretin iki rakam arasında gidip geldiğini söyledi ve perşembe gününe dikkat çekti.
"11 BİN İLE 11 BİN 500 ARASINDA GİDİYOR GELİYOR"
Gürel "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bilgim var. Son toplantıda hem iş veren sendikası hem işçi sendikası bunun dolarla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söylemişler ve rakam, 11 bin ile 11 bin 500 arasında gidiyor geliyor." dedi.