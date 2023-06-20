Asgari ücrette duyulmamış kulis: '2 rakam arasında gidiyor geliyor'

"11 BİN İLE 11 BİN 500 ARASINDA GİDİYOR GELİYOR"

Gürel "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Perşembe günü Beştepe’de asgari ücret rakamını açıklayacağına dair bilgim var. Son toplantıda hem iş veren sendikası hem işçi sendikası bunun dolarla değerlendirilmesinin yanlış olduğunu söylemişler ve rakam, 11 bin ile 11 bin 500 arasında gidiyor geliyor." dedi.