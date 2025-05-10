Asgari Ücretle Geçiniyordu, Şimdi Zengin Oldu: Evinde Yetiştiriyor, 5 Tanesini 1 Milyon TL'ye Satıyor
Bir zamanlar asgari ücretle geçiniyordu, şimdi lüks içinde yaşıyor. Gece gündüz durmadan çalıştığı işini bırakıp evinde yetiştirdiği özel üretim minik kertenkelelerle köşeyi dönen Brian Butler, sadece 5 adet siyah-beyaz geckosunu yaklaşık 1 milyon 938 bin TL'ye satıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar gece vardiyasında kamyon yükleyerek asgar ücretle geçimini sağlayan Brian Butler, şimdi sıra dışı bir işten yılda 600 bin dolar kazanıyor. Gece gündüz çalıştığı işini bırakıp evinde "crested gecko" adı verilen özel üretim minik kertenkele yetiştirmeye başlayan Butler, bugün Karayipler’de bir evi, geniş bir yatırım portföyü ve sosyal medyada binlerce takipçisiyle dikkat çekiyor.
GECE VARDİYASINDAN TROPİK HAYATA
Denver’daki UPS merkezinde 16 yıl boyunca gece vardiyasında çalışan Butler, kazandığıyla ancak temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlatıyor. O günleri "Ya ipotek ödüyordum ya da market alışverişi yapıyordum" diyerek özetliyor. Şimdi ise "Kertenkele satarak tropik bir hayat yaşıyorum" diyerek, nasıl bir dönüşüm yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.
5 TANESİNİ 1 MİLYON TL'DEN FAZLA PARAYA SATIYOR
Başarısının sırrı, özel desen ve renklere sahip designer gecko’larda yatıyor. Sadece 5 adet siyah-beyaz geckosu 50 bin dolardan fazla (yaklaşık 1 milyon 938 bin TL) gelir sağladı. Daha az dikkat çeken türler ise 300 dolar (11 bin 628 TL) civarında alıcı buluyor. 2022 yılında UPS’ten ayrılarak tam zamanlı bu işe yönelen Butler, Altitude Exotics markasıyla birlikte 3 çalışanıyla yıllık yaklaşık 600 bin dolarlık (23 milyon 256 bin 660 TL) satış yapıyor.
PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEP PATLADI
Butler’ın işi özellikle pandemi döneminde yükselişe geçti. Güney Kore’den gelen yoğun taleplerle uluslararası pazara açılan Butler, Instagram ve kendi web sitesi üzerinden satış yaparak, egzotik geckolarını dünyanın dört bir yanına göndermeye başladı.
Hikayesi ise 2007 yılında bir pet shopta gecko görmesiyle başladı. Onları "süet gibi hissedilen, sevimli ve eğlenceli canlılar" olarak tanımlayan Butler, MySpace üzerinden yetiştiricilerle iletişim kurarak koleksiyonculuğa adım attı.
400 KERTENKELEYLE BAŞLADI ŞİMDİ 3 BİN 500 KERTENKELESİ VAR
Başlangıçta 15 bin dolarlık kredi kartı borcuna girerek 400 gecko biriktiren Butler, 2011’de Altitude Exotics’i kurdu. İngiltere’den 35 bin dolar ödeyerek satın aldığı nadir türler sayesinde gen havuzunu genişletti ve markasını güçlendirdi. Bugün elinde yaklaşık 3.500 gecko bulunuyor ve her yıl bunlardan 2.000 kadarını satıyor.
SÜRÜNGEN PAZARI BÜYÜYOR
ABD’de dört milyondan fazla evde sürüngen ya da amfibi hayvan besleniyor. Bu hayvanlara yönelik ekipman, mama ve aksesuar pazarının ise 2019’dan bu yana %60 büyüyerek 800 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor. Bazı hayvan hakları grupları bu ticareti eleştiriyor olsa da sektör büyümeye devam ediyor.