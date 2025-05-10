Asgari Ücretle Geçiniyordu, Şimdi Zengin Oldu: Evinde Yetiştiriyor, 5 Tanesini 1 Milyon TL'ye Satıyor

5 TANESİNİ 1 MİLYON TL'DEN FAZLA PARAYA SATIYOR

Başarısının sırrı, özel desen ve renklere sahip designer gecko’larda yatıyor. Sadece 5 adet siyah-beyaz geckosu 50 bin dolardan fazla (yaklaşık 1 milyon 938 bin TL) gelir sağladı. Daha az dikkat çeken türler ise 300 dolar (11 bin 628 TL) civarında alıcı buluyor. 2022 yılında UPS’ten ayrılarak tam zamanlı bu işe yönelen Butler, Altitude Exotics markasıyla birlikte 3 çalışanıyla yıllık yaklaşık 600 bin dolarlık (23 milyon 256 bin 660 TL) satış yapıyor.