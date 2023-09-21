Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, hem emekli olan EYT’liler hem de emekliliği bekleyenler emekli maaşını artırmanın yollarını arıyorlar. Emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Ancak, kesilen bu primin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor.