Asgari ücretle çalışanları ilgilendiriyor: Yüksek emekli maaşı için formül ortaya çıktı
Emekli zamları gündemdeyken çalışırken emekli maaşını artırmak için neler yapılması gerektiği de milyonlar tarafından merak ediliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mart ayında çıkan yasa kapsamında emeklilik başvurusunda bulunan emeklilikte yaşa takılanlardan (EYT) 1 milyon 899 bin kişinin aylık bağlama işleminin tamamlandığını dile getirmişti.
Ancak, yaşı beklemeden emekli oldukları için sevinen söz konusu EYT’lilerin önemli bir kısmı bağlanan emekli maaşlarının düşüklüğünden yakınıyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, hem emekli olan EYT’liler hem de emekliliği bekleyenler emekli maaşını artırmanın yollarını arıyorlar. Emekli aylığı alarak çalışmaya devam edenlerden sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Ancak, kesilen bu primin emekli aylığına hiçbir katkısı bulunmuyor.
Emekli olan EYT’lilerin düşük olan emekli maaşlarını artırabilmeleri için emekli aylığını kestirip asgari ücretin en az üç katı veya daha yüksek ücretle çalışmaları gerekiyor. Bu yolu kullanmak isteyenlerin, alacakları maaş artışının mahrum kalacakları emekli aylığına değip değmeyeceğini hesaplamaları gerekiyor.