Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı

2024 yılı asgari ücretinin belli olması diğer ücretleri de doğrudan etkiledi. Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte işsizlik maaşı da yükseldi.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 1

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 2024 yılı asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada yeni asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğunu açıklamıştı.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 2

Yeni asgari ücret zammıyla beraber birçok ücrette de değişiklik yapıldı. Asgari ücretlinin işsiz kalması durumunda alacağı ödenek ile işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 3

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara ödenen işsizlik maaşı çalışma süresine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 4

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Tv100'de yer alan habere göre işsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor.

Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 5

İşsizlik ödeneğinde 10 bin 650 liradan 15 bin 880 liraya çıkan tavan tutar ise bu aydan itibaren uygulanacak.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 6

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 7

Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr (http://www.iskur.gov.tr/) adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

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Asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da tamamen değişti: Yeni oran hesaplandı - Resim: 8
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