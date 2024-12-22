ASGARİ ÜCRETİN TABLOSU! Düğüm Çözülüyor: Herkesin Unuttuğu Detay, Sadece 1 kişi için 40 bin TL: Yüzde 20 Refah Payı Tüm Beklentiyi Alt Üst Etti
Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında sona gelindi. İşçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ 29 bin 583 TL asgari ücret talep ettiğini açıklamıştı, sırada TİSK var. Bu hafta içinde işveren tarafı temsilen TİSK teklif verecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu’nun bu hafta yapılacak toplantısında karar çıkması bekleniyor. Asgari ücrete zam düğümünü hükümet çözecek. İşte asgari ücret hesapları…
Kaynak: İstanbul Ticaret Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık'ta ilk, 16 Aralık'ta ikinci, 19 Aralık'ta ise üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen üçüncü toplantı sonrası TÜRK-İŞ talebini açıklamıştı.
İşçi tarafını temsilen TÜRK-İş 29 bin 583 TL asgari ücret talep etti. Komisyon bu hafta dördüncü kez toplanacak. Salı veya çarşamba günü yapılması planlanan son toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
TİSK TEKLİF VERECEK
TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanmasını ve ardından ortaya çıkacak rakama da yüzde 20 refah payı eklenmesini talep etmişti. TÜRK-İŞ’in talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.
İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Net asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğu durumda işveren maliyeti 40 bin 894 TL'yi buluyor:
Asgari Ücret (Brüt): 34.803,53 TL
SGK Primi %14: 4.872,49 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1: 348,04 TL
Kesintiler Toplamı: 5.220,53 TL
Net Asgari Ücret: 29.583,00 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 5.394,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 696,07 TL
İşverene Toplam Maliyet: 40.894,15 TL
KARAR HÜKÜMETİN
Bakanlık, TÜRK-İş ve TİSK'in rakamlarını değerlendirerek rakamı açıklayacak.
OLASI SENARYOLAR
TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları da dikkat çekiyor. Olası oranlar dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini, net, brüt ve işveren maliyeti hesapları şöyle:
%40 Zam Oranı ile Asgari Ücret Hesaplaması
Asgari Ücret: 28.003.50 TL
SGK Primi %14: 3.920.49 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1: 280,03 TL
Kesintiler Toplamı: 4.200.52 TL
Net Asgari Ücret: 23.802,98 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 4.340,54 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 560,07 TL
İşverene Toplam Maliyet: 32.904,11 TL
%45 Zam Oranı ile Asgari Ücret Hesaplaması
Asgari Ücret: 29.003,63 TL
SGK Primi %14: 4.060,51 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1: 290,04 TL
Kesintiler Toplamı: 4.350,54 TL
Net Asgari Ücret: 24.653,08 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 4.495,56 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 580,07 TL
İşverene Toplam Maliyet: 34.079,26 TL
%50 Zam Oranı ile Asgari Ücret Hesaplaması
Asgari Ücret: 30.003,75 TL
SGK Primi %14: 4.200,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1: 300,04 TL
Kesintiler Toplamı: 4.500,56 TL
Net Asgari Ücret: 25.503,19 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 4.650,58 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 600,08 TL
İşverene Toplam Maliyet: 35.254,41 TL
EN GÜÇLÜ RAKAM
2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45 oranı etrafında belirlenirken asgari ücrette en güçlü rakam 25 bin TL olarak öne çıkıyor.
Net asgari ücretin 25 bin TL olduğu durum için hesaplanan değerler şu şekilde:
Asgari Ücret (Brüt): 29.411,76 TL
SGK Primi %14: 4.117,65 TL
İşsizlik Sigortası Primi %1: 294.12 TL
Kesintiler Toplamı: 4.411,76 TL
Net Asgari Ücret: 25.000 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 4.558,82 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 588,24 TL
İşverene Toplam Maliyet: 34.558,82 TL