ASGARİ ÜCRETİN TABLOSU! Düğüm Çözülüyor: Herkesin Unuttuğu Detay, Sadece 1 kişi için 40 bin TL: Yüzde 20 Refah Payı Tüm Beklentiyi Alt Üst Etti

İstanbul Ticaret Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Net asgari ücretin 29 bin 583 TL olduğu durumda işveren maliyeti 40 bin 894 TL'yi buluyor:

Asgari Ücret (Brüt): 34.803,53 TL

SGK Primi %14: 4.872,49 TL

İşsizlik Sigortası Primi %1: 348,04 TL

Kesintiler Toplamı: 5.220,53 TL

Net Asgari Ücret: 29.583,00 TL

SGK Primi %15.5 (İşveren Payı): 5.394,55 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2: 696,07 TL

İşverene Toplam Maliyet: 40.894,15 TL