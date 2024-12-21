2025 Asgari Ücret Zammının Ardından O Ödemelere de Zam Geliyor: Nefesler Tutuldu, Milyonlar Diken Üstünde

2025 İŞSİZLİK MAAŞI, BES KESİNTİSİ, GSS PRİM, BAĞKUR PRİM VE STAJER MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük işsizlik maaşı 13 bin 816 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 27 bin 632 lira olacak. GSS primi aylık bin 45 lira, yıllık ise 12 bin 529 liraya yükselecek. En düşük BAĞ-KUR primi 10 bin 354 lira olurken, en düşük isteğe bağlı sigorta primi ise 11 bin 137 liraya çıkacak. Öte yandan stajyer maaşı 5 bin 100 liradan 8 bin 875 lira yükselecek. BES kesintisi ise bin 044 lira olacak.