2025 Asgari Ücret Zammının Ardından O Ödemelere de Zam Geliyor: Nefesler Tutuldu, Milyonlar Diken Üstünde
Nefesler tutuldu, milyonlarca vatandaş 2025 Asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari ücretin artışıyla birlikte işsizlik maaşı, sosyal güvenlik primleri ve stajyer maaşlarına da aynı oranda zam yapılacak.
2025 Asgari ücret zammı, Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Türk-İş’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı rekor seviyedeki talebi, hem işçiler hem de işverenler için yeni bir dönem başlattı.
Toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Türk-İş işçi tarafını, TİSK ise işveren tarafını temsil etti.
TÜRK-İŞ'TEN REKOR TALEP
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, tarihi bir adım atarak asgari ücret için 29 bin 583 TL gibi rekor bir rakam talep ettiklerini açıkladı. Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi. Yapılan hesaplamalara göre, talep edilen asgari ücret yaklaşık 843 dolar ediyor. Bu rakam, şimdiye kadar Türkiye tarihindeki en yüksek dolar bazlı asgari ücret talebi oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ BÜYÜK GÜN
Türk-İş’in bu yüksek talebi karşısında, işveren temsilcilerinin nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, asgari ücrette karar toplantısı gelecek hafta yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girerek toplantıdan çıkacak rakama 5 puanlık artış yapıp, yeni asgari ücreti çarşamba günü kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE O ÖDEMELER DE ARTACAK
Asgari ücretin artmasıyla birlikte, diğer ücret ve ödemelerde de önemli artışlar yaşanacak. Brüt asgari ücretin 34 bin 803 TL'ye yükselmesiyle birlikte, 10 yıldır çalışan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı da 348 bin 30 TL'ye ulaşacak. Ayrıca, işsizlik maaşları, sosyal güvenlik primleri ve stajyer maaşlarında da önemli artışlar yapılacak.
2025 İŞSİZLİK MAAŞI, BES KESİNTİSİ, GSS PRİM, BAĞKUR PRİM VE STAJER MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük işsizlik maaşı 13 bin 816 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 27 bin 632 lira olacak. GSS primi aylık bin 45 lira, yıllık ise 12 bin 529 liraya yükselecek. En düşük BAĞ-KUR primi 10 bin 354 lira olurken, en düşük isteğe bağlı sigorta primi ise 11 bin 137 liraya çıkacak. Öte yandan stajyer maaşı 5 bin 100 liradan 8 bin 875 lira yükselecek. BES kesintisi ise bin 044 lira olacak.