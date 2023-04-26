Asgari ücrete ara zamda detaylar netleşmeye başladı: İlk rakam geldi, refah payı etkisi dikkat çekiyor

Memur ve emekli zammı için gözler temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı.