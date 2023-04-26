Asgari ücrete ara zamda detaylar netleşmeye başladı: İlk rakam geldi, refah payı etkisi dikkat çekiyor
Temmuz 2023'te yapılması beklenen asgari ücret zammıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Ekleneceği tahmin edilen refah payının etkisi, dikkati çekti.
Memur ve emekli zammı için gözler temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı.
ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK
Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.
Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.
TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI
Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43
6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8