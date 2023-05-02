Asgari ücrete 'ara zam'da 3 seçenek masada: Teker teker hesaplandı
Asgari ücrete Temmuz zammı için gelen peş peşe açıklamalar gündem yarattı. Zam oranı için 3 seçeneğin masada olduğunu belirten SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz sonrası için olası rakamları tek tek hesaplarken; asgari ücretin 11 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini söyledi.
Temmuz ayının yaklaşmasıyla milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam haberlerine çevrildi. Erdoğan'ın "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" açıklamasının ardından çalışanlarda yeni bir artış beklentisi oluşurken, hükümet kanadından da açıklamalar peş peşe geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs mesajında "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." ifadelerini kullanırken, kulislerde olası zam oranları konuşulmaya başlandı.
gelen peş peşe 'ara zam' mesajları sonrası Millet İttifakı'ndan da 'yüzde 50 zam' çıkışı geldi. Zam oranı için 3 seçeneğin masada olduğunu belirten SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz sonrası için olası rakamları tek tek hesaplarken; asgari ücretin 11 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini söyledi.
ASGARİ ÜCRET 11 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR
SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TV 100'e yaptığı açıklamada Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için 3 formülün masada olduğunu söyledi. Yapılacak olası bir zamla asgari ücretin Temmuz ayından sonra 11 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini belirten Yılmaz, konuşulan oranlar üzerinden yeni asgari ücret rakamlarını tek tek hesapladı.