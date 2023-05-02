Asgari ücrete 'ara zam'da 3 seçenek masada: Teker teker hesaplandı

gelen peş peşe 'ara zam' mesajları sonrası Millet İttifakı'ndan da 'yüzde 50 zam' çıkışı geldi. Zam oranı için 3 seçeneğin masada olduğunu belirten SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz sonrası için olası rakamları tek tek hesaplarken; asgari ücretin 11 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini söyledi.