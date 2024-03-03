Asgari ücrete ara zam mı yapılacak? SGK uzmanı tek tek anlattı

Sevinç şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bu konuya birkaç yerden bakalım. Bir; asgari ücret 17 bin lira, temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 20-25 enflasyonla girecek, o da eriyecek. Bir de şu var yüzde 20-25 6 aylık bir TÜFE olduğu zaman tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş. İstatistik var ya."