Asgari Ücret Zammında Masadaki 3 Rakam Ortaya Çıktı: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor

Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyon hedefleri de netleşti. Asgari ücret, bugüne kadar yılda iki kez zamlanırken, yapılan son açıklamalara göre artık sadece yılda bir kez zam yapılacak.

2023 Haziran ayında yapılan zamla birlikte asgari ücret 11.402 TL’ye yükselmiş ve bu tutar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. Ancak 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni zamla, asgari ücretin 17.002,12 TL olacağı duyuruldu.