Asgari Ücret Zammında Masadaki 3 Rakam Ortaya Çıktı: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret, önümüzdeki 3.5 ay içinde belirlenecek.
Hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyon hedefleri de netleşti. Asgari ücret, bugüne kadar yılda iki kez zamlanırken, yapılan son açıklamalara göre artık sadece yılda bir kez zam yapılacak.
2023 Haziran ayında yapılan zamla birlikte asgari ücret 11.402 TL’ye yükselmiş ve bu tutar 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde belirlenmişti. Ancak 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni zamla, asgari ücretin 17.002,12 TL olacağı duyuruldu.
ZAM ORANI YÜZDE 50'YE ÇIKABİLİR
Hükümetin açıkladığı OVP’de, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41,5 seviyesine düşmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılması bekleniyor. Ancak çalışanların refah düzeyini artırmak amacıyla bu oranın yüzde 45 hatta yüzde 50'ye kadar çıkabileceği de konuşuluyor. Eğer yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret 23 bin 802 TL'ye, yüzde 45 zamla 24 bin 652 TL'ye, yüzde 50 zamla ise 25 bin 503 TL'ye çıkacak.
Asgari ücretin belirlenmesi, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilcinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılıyor. Komisyon, genellikle aralık ayında dört toplantı gerçekleştirerek oy çokluğuyla nihai kararı alıyor.