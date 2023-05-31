Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zamda iki farklı formülün olduğu belirtildi, eşik olarak belirlenen rakam ortaya kondu.
28 Mayıs’ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur oylamasının ardından gözler, yeni kabineye ve akabinde asgari ücret, emekli ve memur zammı olarak yapılacak düzenlemelere çevrildi.
Yeni asgari ücret için daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından dillendirilen '500 dolar' seviyesi kritik eşik olarak belirlenecek. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.
YENİ KABİNE BEKLENİYOR
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içerisinde kesin sonuçları açıklaması ve 2 Haziran'a kadar yeni kabinenin belli olması bekleniyor.
Yeni kabinenin belli olması sonrası Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümetin çağrısıyla toplanacak. Komisyon 5'er kişilik ekipler şeklide toplamda 15 kişi olacak şekilde işçi, işveren ve hükümetten oluşuyor. Toplamda 3 veya 4 toplantı sonrası yeni rakam belli olacak.