Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı

Yeni asgari ücret için daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından dillendirilen '500 dolar' seviyesi kritik eşik olarak belirlenecek. Asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları önemli bir kıstas olacak. Net asgari ücrete ara zam tutarı refah payı ile belirlenecek.