Asgari ücret zammında hesaplar sil baştan: Rakam verdi, 'daha düşük olma ihtimali yok'
Asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından asgari ücreti etkileyecek oran enflasyon yüzde 25 seviyelerine çıktı. Gözler ekim, kasım ve aralık aylarına çevrildi.
Temmuz ayında yapılan düzenleme ile 11 bin 402 TL olan asgari ücrette gözler ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Eylül ayı enflasyon rakamlarının dün itibariyle açıklanmasının ardından asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
Milyonlarca çalışan "2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt ararken, uzman isim rakam vererek tahminlerde bulundu.
CNN Türk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, açıklanan 3 aylık enflasyon rakamlarına dikkati çekerek "Asgari ücreti belirleyen unsurların başında, en önemlisi enflasyon rakamları geliyor. 2023 yılının ilk 6 aylık döneminde enflasyon hesabı yapıldığında asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu" diye konuştu.
Asgari ücret zammında belirleyici unsurlardan olan enflasyon rakamlarının şu an için yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti: "2023 yılının son 6 aylık dönemine baktığımızda ve şu anki son 3 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde.