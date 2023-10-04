Asgari ücret zammında hesaplar sil baştan: Rakam verdi, 'daha düşük olma ihtimali yok'

Asgari ücret zammında belirleyici unsurlardan olan enflasyon rakamlarının şu an için yüzde 25 seviyesine ulaşmış durumda olduğunun altını çizen Kaya, şöyle devam etti: "2023 yılının son 6 aylık dönemine baktığımızda ve şu anki son 3 aylık enflasyon rakamı yaklaşık yüzde 25 seviyesinde.