Asgari ücret zammında hesap netleşiyor: 'O rakamı konuşmayacağız bile'

'YÜZDE 40'I KONUŞMAYACAĞIZ BİLE'

SGK Uzmanı Özgür Kaya da, “Takvim bir taraftan sıkışmaya başladı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin akabinde de asgari ücretin belirlenmesi ve son Bakanlar Kurulu toplantısının arkasından ya da sonucunda Sayın cumhurbaşkanının bu rakamı telafuz etmesini bekliyoruz” dedi.