Asgari ücret zammında hesap netleşiyor: 'O rakamı konuşmayacağız bile'
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı günler kaldı.
Asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Tespit Komisyonu bu hafta başında ikinci kez bir araya gelirken; söz konusu görüşmede masaya bir rakamın gelmediği açıklandı.
Yeni zam oranının 31 Aralık 2023'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması planlanırken, görüşme trafiği de hızlandı. Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırdı.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrette zam senaryoları yüzde 40,45,50,55 şeklinde sıralanıyor. Bu durumda en yüksek ihtimal ise yüzde 50’lik zam ile net asgari ücret rakamının 17.103 TL’ye yükselmesi.
Ücretlerin enflasyon altında olmayacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sık sık dile getirildi. Zammın yüzde 40-50 aralığında şekil almasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.
Böylece 2024 brüt asgari ücret rakamı da 20.121 TL’ye yükselecek.
'YÜZDE 40'I KONUŞMAYACAĞIZ BİLE'
SGK Uzmanı Özgür Kaya da, “Takvim bir taraftan sıkışmaya başladı. Şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin akabinde de asgari ücretin belirlenmesi ve son Bakanlar Kurulu toplantısının arkasından ya da sonucunda Sayın cumhurbaşkanının bu rakamı telafuz etmesini bekliyoruz” dedi.
Zam oranlarına ilişkin ise yüzde 38 olması beklenen yıl sonu enflasyon tahminini hatırlatan uzman isim, “Yüzde 40’ı konuşmayacağız bile. Neyi konuşacağız? Yüzde 45’i, yüzde 48’i konuşacağız. Burada yüzde 38'lik bir enflasyon rakamı var.
Hükümetin refah payı diye adlandırdığımız yüzde 10’a yakın ilave zam eklemesi söz konusu olacak, yüzde 48’e yükselecek. Bu yüzden en az yüzde 45’ten başlayan bir oran bekliyoruz” diye konuştu.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar hafta başında gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından yaptığı açıklamasında, “Bizleri takip edin, bu hafta içinde inşallah bir araya gelerek işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz” dedi.
3. toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.
Asgari ücret 4. toplantısı ise uzlaşılmaya en yakın rakamın ortaya çıktığı toplantı olacak. Masada alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak. Erdoğan maaşlara son dokunuşu yaparak yeni asgari ücret duyurulacak.
25 - 29 ARALIK ÖNE ÇIKIYOR
Erdoğan’ın onayından geçen 2024 asgari ücret rakamının 31 Aralık 2023'ten önce duyurulması bekleniyor. Bu kapsamda 25-29 Aralık tarihleri öne çıkıyor.
Asgari ücret kararı, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 1 Ocak 2024 itibarıyla geçerli olacak.