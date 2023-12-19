Asgari ücret zammında detaylar netleşiyor: Rakam verildi, 'son 30 yılın en büyük oranı olabilir'
Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret zammının belli olmasına sayılı günler kaldı. Kulislerde konuşulan rakam, son 30 yılın en büyük zam oranı olması nedeniyle dikkat çekti.
Asgari ücret zammı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Tespit Komisyonu bu hafta başında ikinci kez bir araya gelirken; söz konusu görüşmede masaya bir rakamın gelmediği açıklandı.
Yeni zam oranının 31 Aralık 2023'e kadar Resmi Gazete'de yayımlanması planlanırken, görüşme trafiği de hızlandı. Asgari ücret zammının bu yıl bir defa yapılacak olması beklentileri artırdı ve "Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen A Haber'in yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, görüşmelerin yüzde 40 zam oranında başlayacağını iddia etti. Duman, işçi kesiminin ise yüzde 60 oranıyla masaya oturabileceğini belirtti.
Duman, "Muhtemelen en az yüzde 40 zam oranı değerlendirilecektir. O da işveren sendikaları açısından olacaktır. İşçi sendikaları ise belki masadaki görüşmelere yüzde 60 zam oranıyla başlayacaktır.
3 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılının yıllık enflasyonu yüzde 64.7 oldu. Şu anda da Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon beklentisi yüzde 65.
'YÜZDE 60 GÜNDEMDE OLABİLİR'
Geçen sene asgari ücrete gelen zam oranı yüzde 55. Dolayısıyla şimdi de yüzde 60 zam oranı gündemde olabilir. 'Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?' sorusu kulislerde konuşuluyor.
Evet, böyle bir haber durumu da söz konusu. Eğer ki 2024 yılı içerisinde ayrı bir asgari ücret zam söz konusu olmayacaksa, o zaman 2024 enflasyonundan ön pay olarak yüzde 60'ları isteyen, bekleyen büyük bir kesim var.
Burada da en önemli husus üçlü bir mutabakat olacaktır. Sürdürülebilir olacaktır. 2022 Ocak ayında Türkiye'de asgari ücret 4 bin 250 TL'ydi, 2023 Ocak ayında 8 bin 506'ya çıktı. Tam yüzde 100 artmıştı.
Önümüzde geçmişten gelen bir örnek var. Enflasyon beklentisi de ortada ve örtüşüyor. Dolayısıyla yeniden böyle bir zamma yakın bakıyoruz."
Kaynak: A Haber