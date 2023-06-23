Asgari ücret zammı sonrası hesap değişti: Borcu olanlara kötü haber

Asgari ücretin yapılan zamla birlikte 11 bni 402 TL'ye çıkmasının arından milyonlarca vatandaş şimdi de asgari ücretin işverene maliyeti, emekli olacakların askerlik ve doğum borçlanması, SGK cezaları gibi ücretlerin güncel haini merak ediyor.