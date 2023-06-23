Asgari ücret zammı sonrası hesap değişti: Borcu olanlara kötü haber
Asgari ücret zammı sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş'tan milyonları ilgilendiren bir uyarı geldi. Hizmet borçlanmasıyla ilgili vatandaşları uyaran Karakaş, "Kesinlikle 1 Temmuz'u geçirmeyin" diye konuştu.
Asgari ücretin yapılan zamla birlikte 11 bni 402 TL'ye çıkmasının arından milyonlarca vatandaş şimdi de asgari ücretin işverene maliyeti, emekli olacakların askerlik ve doğum borçlanması, SGK cezaları gibi ücretlerin güncel haini merak ediyor.
Konuyla ilgili yaptığı hesaplamaları kamuoyuyla paylaşan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, "Yeni asgari ücretle beraber prim gün ücreti 107 liradan 143 liraya çıkacak" dedi. Hizmet borçlanmasıyla ilgili vatandaşların elini çabuk tutması gerektiğini belirten Karakaş, tarih verdi. SGK idari para cezaları yüzde 34 oranında bir artış söz konusu olduğunu söyleyen Karakaş, kalem kalem son güncel rakamları açıkladı.
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücrete gelen zam oranıyla beraber güncellenen ücretleri değerlendirdi.
“ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İŞVERENE MALİYETİ 15 BİN 762 LİRA”
Asgari ücrette gelen yüzde 34 zam oranıyla beraber 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseldiğini hatırlatan Karakaş, işveren maliyeti, isteğe bağlı sigorta prim ücretleri ve SGK cezaları açısından maliyetlerin yükseleceğini belirtti.