Asgari ücret zam hesabı heyecanlandırdı: Yüzde 50+refah payı beklentisi

REFAH PAYI BEKLENTİSİ OLUŞTU

İlk altı ay için açıklanan enflasyon oranının yüzde 23.64 olduğunu hatırlatan uzmanlar, refah payı beklentisinin oluştuğuna işaret ediyor.

Beklentilere göre refah payı ise yüzde 5-15 arası bir rakamda olacak.