Asgari ücret pazarlığında Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi ortaya çıktı: Yüzde 21 fark var!

ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret için yapılan zam pazarlığında konuşulan ilk rakam ortaya çıktı.