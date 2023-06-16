Asgari ücret pazarlığında Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi ortaya çıktı: Yüzde 21 fark var!
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilirken; ilk toplantıda tarafların masaya sunduğu rakamlar ortaya çıktı. Tarafların teklifleri arasında yüzde 21'lik bir fark dikkat çekerken, asgari ücret için öne çıkan rakam belli oldu.
Doğrudan 7 milyonu ilgilendiren asgari ücrete ara zamla ilgili artık son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 13 Haziran'da yaparken, gözler 19 Haziran Pazartesi yapılacak olan ikinci toplantıya çevrildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta altını çizerek vurguladığı "Asgari ücret noktasında işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklaması sonrası kamuoyunda beklentiler artarken "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusunun yanıtı için kulislerde pek çok rakam konuşuluyor.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDAKİ RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl yüzde 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücret için yapılan zam pazarlığında konuşulan ilk rakam ortaya çıktı.
TÜRK-İŞ MASAYA 11 BİN 835 TL TEKLİFİ İLE GELDİ
Gazeteci Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında "İşçi tarafını temsil eden Türk-İş masaya 11.835 TL net asgari ücret teklifiyle geldi. Aslında bu Çalışma eski Bakanı Vedat Bilgin'in 500 dolar açıklamasından yola çıkılarak yapılan bir teklif olarak geldi." ifadelerine yer verdi.