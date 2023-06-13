Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam

Asgari ücrette ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak. Pazarlık sürecinin bayram öncesine kadar sonlanması bekleniyor.

asgari ücret Türk İş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Son Güncelleme:
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam - Resim: 1

Asgari ücrette ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak. Bayram öncesi sonuçlanması beklenen pazarlık sürecinde Türk-İş heyetinin yüzde 25’in üzerinde zammı zorlaması beklenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü ilk toplantısı öncesi hükümet ve işveren kanadından dün peş peşe açıklamalar geldi.

1 9
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam - Resim: 2

Kritik toplantı öncesinde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la bir araya geldi. Akkol, asgari ücretin güncellenme sürecinde sosyal diyaloğa önem verdiklerini, Türk-İş’le istişare halinde olduklarını kaydetti. 

2 9
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam - Resim: 3

Asgari ücrette ortak mutabakatı temenni ettiklerini ifade eden Akkol, “Bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

3 9
Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam - Resim: 4

REFAH PAYI

Bugünkü toplantıda tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmesi öngörülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte işçi temsilcilerinin, düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor.

4 9