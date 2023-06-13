Asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki en güçlü rakam
Asgari ücrette ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak. Pazarlık sürecinin bayram öncesine kadar sonlanması bekleniyor.
Asgari ücrette ara zam için ilk toplantı bugün yapılacak. Bayram öncesi sonuçlanması beklenen pazarlık sürecinde Türk-İş heyetinin yüzde 25’in üzerinde zammı zorlaması beklenirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü ilk toplantısı öncesi hükümet ve işveren kanadından dün peş peşe açıklamalar geldi.
Kritik toplantı öncesinde TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’la bir araya geldi. Akkol, asgari ücretin güncellenme sürecinde sosyal diyaloğa önem verdiklerini, Türk-İş’le istişare halinde olduklarını kaydetti.
Asgari ücrette ortak mutabakatı temenni ettiklerini ifade eden Akkol, “Bayrama girmeden bu sürecin tamamlanmasını istiyoruz” diye konuştu.
REFAH PAYI
Bugünkü toplantıda tarafların ara zam oranına ilişkin bir rakam telaffuz etmesi öngörülmüyor. Ancak ilerleyen süreçte işçi temsilcilerinin, düşen enflasyon oranlarının üzerine refah payı talebini masaya getirmesi bekleniyor.