Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal
Vatandaşların gözü kulağı temmuz ayında yapılacak asgari ücrete çevrildi. Kritik tarih verildi. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantıyı 13 Haziran'da yapacak. Peki asgari ücret ne kadar olur? İşte hesaplanan en güçlü ihtimal...
Asgari ücrete yapılacak ara zam için ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleşecek. Temmuz ayında yapılacak zam için haziran ayı enflasyon rakamlarına bakılacak. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının ardından hesaplamalar başladı. İşte asgari ücret için en güçlü ihtimal...
Haziran ayı enflasyon oranı asgari ücret hesaplamasında kilit öneme sahip. Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanacak.
CNNTürk'ün haberine göre; Geçtiğimiz dönemde Çalışma Bakanlığı’nın kamuoyu araştırması vardı. TÜRK-İŞ Başkanı’nın açlık sınırının altında olmaz talebi vardı.
TİSK ve TÜRK-İŞ’in taleplerini bilmiyoruz ancak devletin işaret ettiği bazı oranlar var. Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı bu referans bir değerdir. Yüzde 45’lik zamla birlikte bütün asgari ücretliler ve memur ile emekliler en az bu düzeyde kendilerine zam yapılmasını talep ediyor.