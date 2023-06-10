Asgari ücret ne kadar olacak? İşte en güçlü ihtimal

TİSK ve TÜRK-İŞ’in taleplerini bilmiyoruz ancak devletin işaret ettiği bazı oranlar var. Kamu işçilerine yüzde 45 zam yapıldı bu referans bir değerdir. Yüzde 45’lik zamla birlikte bütün asgari ücretliler ve memur ile emekliler en az bu düzeyde kendilerine zam yapılmasını talep ediyor.