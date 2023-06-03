Asgari ücret, memur ve emekli maaşı mesaisi başlıyor: İşte kulislerde konuşulanlar
Tüm Türkiye'nin gündemindeki yerini uzun süre koruyan seçimler artık yerini yeni Kabine'ye ve TBMM'nin 28. yasama dönemine bıraktı. Yeni hükümetin ve Meclis'in ilk adımlarının ekonomiye yoğunlaşacağı öngörülüyor.
En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrette artış olacak mı? Özellikle ekonomiye ilişkin merak edilen birçok soru Meclis'in ve Kabine'nin önümüzdeki dönemdeki çalışmalarıyla yanıt bulacak.
Yeni kabine önümüzdeki hafta başı ilk toplantısını yaparak göreve başlayacak. NTV'de yer alan habere göre; yeni hükümetin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konulardan biri ücret zamları olacak. Memur, memur emeklisi, işçi emeklisi ve asgari ücretliler için ücretler yeniden düzenlenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI ARTACAK
Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE MEMURA KİRA YARDIMI DÜZENLEMESİ
Büyükşehirlerde memurlara kira yardımını içeren seyyanen zam düzenlemesi de yasaya dahil edilecek.