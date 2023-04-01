Asgari ücret için yeni rakam hesaplandı: İşte kulisleri hareketlendiren gelişme!
Asgari ücret son olarak 8 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından hesaplar yapıldı. Masada iki farklı senaryo var.
2023 yılı başında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 500 TL olmuştu. Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gitmeye hazırlanırken, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama temmuz ayını işaret etmişti. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde yapılan hesaplar...
Yeni Asır Gazetesi’nden Faruk Erdem’in haberine göre, temmuz ayından itibaren yeni asgari ücret uygulanması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun haziran ayında toplanması gerekiyor. Komisyonun yeni asgari ücret için yeni rakam belirlerken en büyük parametresi ise enflasyon olacak.
Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.
Ocak ve Şubat enflasyon rakamlarına bakıldığında oranlarda bir gerileme görülüyor. Alınan tedbirler ile enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor.