Asgari ücret için yeni rakam hesaplandı: İşte kulisleri hareketlendiren gelişme!

Emekliler ve memurlar yılda iki kez oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Asgari ücrete yapılan ara zamda da yine enflasyon ölçü olmuştu. Bu yıl da yine temmuz ayının üçünde açıklanması beklenen 6 aylık enflasyonun belirleyici olması bekleniyor.