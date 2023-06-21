Asgari ücret görüşmelerinde masaya getirilen ilk teklif ortaya çıktı
Yeni asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL olurken yankıları devam ediyor. Zam görüşmelerinde işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay dikkati çeken bir açıklamada bulundu.
Asgari ücret zammı için beklenen açıklama, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3 kez toplanması ve tarafların 3’lü mutabakat sağlaması ile net asgari ücret 11.402 TL olarak duyuruldu. Yeni asgari ücret rakamı belli olurken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde bulunmalarının bir anlamının olmadığını ifade etti. Bunu Bakan Işıkhan’a da ilettiklerini söyleyen Atalay, şöyle devam etti:
"Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş."
Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde bulunmalarının bir anlamının olmadığını ifade etti. Bunu Bakan Işıkhan’a da ilettiklerini söyleyen Atalay, şöyle devam etti:
"Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş."