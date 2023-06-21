Asgari ücret görüşmelerinde masaya getirilen ilk teklif ortaya çıktı

Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, asgari ücret görüşmelerinde bulunmalarının bir anlamının olmadığını ifade etti. Bunu Bakan Işıkhan’a da ilettiklerini söyleyen Atalay, şöyle devam etti:

"Sendikanın olduğu yerde asgari ücretli olmaz. İkramiye olur, yemek parası olur. Benim 1 milyon 300 binin üzerinde resmi üyem var. Bizim elimizde yetki yok. Tek yetkim masaya oturup, oturmamam. 45 kere olmuş, masaya 5 kere oturmuşum. İmzalanmış, asgari ücret yürürlüğe girmiş."