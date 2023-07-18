Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir'

6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte maaş zamları da tek tek belli oldu. Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarılırken düşük memur maaşı ise 22 bin liraya yükseldi. Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılmasıyla birlikte milyonlarca özel sektör çalışanı beklentiye girdi. Milyonlarca vatandaş "Özel sektörde maaşlara yüzde kaç zam olur?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar 'sözleşme' detayına dikkat çekti. İşte tüm detaylar...