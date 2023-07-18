Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir'
Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler şimdi de özel sektör maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Memur maaşına yüzde 86, en yüksek memur maaşına ise yüzde 38'lik artış sonrası milyonlarca özel sektör çalışanında zam beklentisi oluştu.
6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte maaş zamları da tek tek belli oldu. Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarılırken düşük memur maaşı ise 22 bin liraya yükseldi. Emekli maaşlarına da yüzde 25 zam yapılmasıyla birlikte milyonlarca özel sektör çalışanı beklentiye girdi. Milyonlarca vatandaş "Özel sektörde maaşlara yüzde kaç zam olur?" sorusuna yanıt ararken, uzmanlar 'sözleşme' detayına dikkat çekti. İşte tüm detaylar...
En düşük memur maaşına yüzde 86, en yüksek memur maaşına yüzde 38’lik artış yapılması özel sektörü bir beklenti içerisine soktuğunu belirten Ekonomist Muhammet Bayram, zam tahmininde bulundu.
ÖZEL SEKTÖRDE MAAŞLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Milliyet'e konuşan Bayram, şu ifadeleri kullandı;
"Emekliye de yüzde 25’lik zam yapıldı bu unutulmamalı ancak yüzde 34’lük asgari ücret artışı özel sektör için bir done. Burada yüzde 30’lar düzeyinde bir zam yapılabilir.
Bazı işverenler ben kazandıkça çalışanım da kazansın mantığında olup daha yüksek oranda zam yapabiliyorlar bazı işverenler ise elde olmayan sebeplerden dolayı zam yapamıyorlar.