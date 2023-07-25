Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu
500 liraya çıkartılan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak.
Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı.
Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanacak.
Sabah’ın haberine göre, destekten yararlanmak için işletmenin SGK’ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor.
Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırak, stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.