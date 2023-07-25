Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu

500 liraya çıkartılan asgari ücret desteğinin ayrıntıları netleşti. 6 ay süreyle uygulanacak asgari ücret desteğinden evde bakıcı ve gündelikçi çalıştıranlar da yararlanacak.

Asgari Ücret
Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu - Resim: 1

Asgari ücretin 11 bin 402 liraya (brüt 13 bin 414 lira) yükselmesinin ardından 400 liralık asgari ücret desteği de 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere 500 liraya çıktı.

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Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu - Resim: 2

Özel sektöre verilen asgari ücret desteği SSK kapsamında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan işçiler için temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında uygulanacak.

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Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu - Resim: 3

Sabah’ın haberine göre, destekten yararlanmak için işletmenin SGK’ya başvuru yapması gerekmiyor. Destek işverenin çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteriyor. 

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Asgari ücret desteğinde ayrıntılar belli oldu - Resim: 4

Emekli olduktan sonra Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında sigortalı olarak çalışan, çırak, stajyer gibi kısmi sigortalı olarak çalışan işçiler için verilmeyecek.

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