'Asgari Ücret Belli Oldu' Dedi: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayını Açıkladı
Asgari ücretin aslında hükümet tarafından çoktan belirlendiğini söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun, "Bence işçi sendikaları başkanı da işveren sendikaları başkanı da asgari ücretin ne olduğunu biliyorlar ama kendileri bunu açıklamıyorlar. Asgari ücretin ne olduğu belli. Psikolojik bir sınır olsun diye sonradan bir anda Cumhurbaşkanı da devreye girebilir" dedi
Kaynak: Haber Merkezi
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını etkileyen yeni asgari ücret belirleme süreci devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirdikten sonra, üçüncü kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında bir araya geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılan toplantıya işveren tarafını temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ katıldı. Ancak üçüncü toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı. Sürecin ardından Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, dikkat çekici bir açıklama yaparak asgari ücret konusunda iddialarda bulundu.
"ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU"
Erdursun, asgari ücretin aslında hükümet tarafından çoktan belirlendiğini belirtti. Erdursun, "Şunu muhakkak söylemem gerekiyor. Bence işçi sendikaları başkanı da işveren sendikaları başkanı da asgari ücretin ne olduğunu biliyorlar. Kendilerine asgari ücretin ne yapılacağı söylenilmiş. Ama kendileri bunu açıklamıyorlar. Asgari ücretin ne olduğu belli" dedi.
Erdursun, görüşmelerin sembolik bir prosedür olduğunu düşündüğünü söyleyerek, hükümetin kendi ekonomik planlarına göre bir rakam belirlediğini ifade etti.
RAKAM BELİRLENDİ AMA HERKES UYARILDI
Peki neden açıklamıyorlar, neyi bekliyorlar? Çünkü hükümet rakamı belirlemiş. Enflasyon doğrultusunda hükümetin belirlediği kendi ekonomik programına göre belirlediği bir asgari ücret var ve bu programın sekteye uğramaması için büyük ihtimalle kendileri de uyarılmış. Yani 'Biz bu rakamı yapacağız, siz de topu yuvarlayın, bir şekilde idare edin 3 toplantıya kadar' denilmiş yüksek ihtimalle. Onlar da hükümeti idare ediyorlar. Şu anda ben öyle görüyorum" dedi.
SON ANDA CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRECEK
Asgari ücret bence 22.000 bandında olacak diyen Erdursun, "Ben hep onu öngörüyorum ama psikolojik bir sınır olsun diye sonradan bir anda Cumhurbaşkanı da devreye girebilir. Yüzde 35,5 gibi bir oranda artış yapabilir. 23 bin 500 lira da olabilir." açıklamasında bulundu.