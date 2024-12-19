'Asgari Ücret Belli Oldu' Dedi: SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan Detayını Açıkladı

RAKAM BELİRLENDİ AMA HERKES UYARILDI

Peki neden açıklamıyorlar, neyi bekliyorlar? Çünkü hükümet rakamı belirlemiş. Enflasyon doğrultusunda hükümetin belirlediği kendi ekonomik programına göre belirlediği bir asgari ücret var ve bu programın sekteye uğramaması için büyük ihtimalle kendileri de uyarılmış. Yani 'Biz bu rakamı yapacağız, siz de topu yuvarlayın, bir şekilde idare edin 3 toplantıya kadar' denilmiş yüksek ihtimalle. Onlar da hükümeti idare ediyorlar. Şu anda ben öyle görüyorum" dedi.