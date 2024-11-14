Asgari Ücret 2024 Zammında Nokta Atışı Yapmıştı! Özgür Erdursun Yeni Rakamı Kuruşu Kuruşuna Hesapladı

“17 bin liralık asgari ücretin 21.525 lira olacağını, maksimum seviyede ise 22.250 TL civarında kalacağını düşünüyorum. Muhalefet 28-30 bin TL gibi açıklamalar yapıyor. Ancak daha fazla bir baskı olursa maksimum belki 35’lere kadar çıkabilirler ama bunun ihtimalini yüzde 10 olarak görüyorum.”