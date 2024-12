ASGARİ ÜCRET 2. Toplantısı Son Dakika: Eteklerindeki Rakamları Ortaya Dökecekler! SGK Uzmanı ‘O Veri Artık Masada Yok’ Dedi: İlk Kez duyacağınız Detay

ASGARİ ÜCRET İÇİN O VERİ ARTIK MASADA YOK!

SGK Uzmanı Emin Yılmaz geçmiş dönem asgari ücret belirleme kriterlerine bakıldığında masaya gelen verilerden bazılarının şu an konuşulmadığının altını çizdi. “Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında masaya yatırılıyor” diyen uzman isim, “TÜİK verileri de masaya geliyor. Şu an olmayan ne? Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı besin içi ve besin dışı harcama kalıpları ile ilgili veriler. Orada bir kişinin yeteri kadar protein değerlerine kadar çeşitli analizler bu masada oluyordu. Şu an bu veriler masaya yatırılmıyor. Asgari ücret yönetmeliğine bakıldığında ücretlerin genel durumu, geçim şartları, açlık ve yoksulluk sınırı, geçim indeksleri gibi birçok detay var. Bu detaylar üzerinden asgari ücret belirleniyor” ifadelerini kullandı.