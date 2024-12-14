ASGARİ ÜCRET 2. Toplantısı Son Dakika: Eteklerindeki Rakamları Ortaya Dökecekler! SGK Uzmanı ‘O Veri Artık Masada Yok’ Dedi: İlk Kez duyacağınız Detay
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantı tarih ve saati belli oldu. İlk toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK yetkilileri açıklamalarını yaptı. Peki yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? 2025 asgari ücret zammı toplantılarında masaya gelen veriler kadar artık yer almayanlar da dikkat çekti. Asgari ücrete zam mesaisi devam ederken SGK Uzmanı Emin Yılmaz ilk kez duyacağınız o detayı açıkladı. İşte yeni asgari ücret hesaplaması…
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika haberleri… Asgari ücret 2. Toplantısı 16 Aralık Pazartesi saat 14.00’te gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet yeni asgari ücreti belirlemek için mesaisine hız verecek. İlk toplantı sonrası asgari ücret zammı için yol haritası belirlenirken, yeni yılda 7 milyon çalışanın doğrudan 86 milyonun dolaylı yoldan geliri artacak. Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
TİSK İLK ÖNERİYİ SUNACAK
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı sonrası işçiler ikinci toplantıda işveren ya da hükümetin masaya rakam getirmesini istemişti. Kendilerinin bu rakamlar üzerinden pazarlık yapacaklarını vurgularken, bu yıl 3 toplantı sonunda asgari ücret 2025 zam oranının açıklanabileceğini kaydetmişlerdi. Bu kapsamda Pazartesi günü gerçekleşecek 2. Toplantıda işveren temsilcisi TİSK’in teklifi ile ilk rakamın gün yüzüne çıkması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Toplantıların sonunda uzlaşılan ya da ortaya çıkan oranlar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Ardından Erdoğan’ın son dokunuşu ile Aralık ayının son haftasında yeni rakam duyurulacak.
ASGARİ ÜCRET İÇİN O VERİ ARTIK MASADA YOK!
SGK Uzmanı Emin Yılmaz geçmiş dönem asgari ücret belirleme kriterlerine bakıldığında masaya gelen verilerden bazılarının şu an konuşulmadığının altını çizdi. “Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında masaya yatırılıyor” diyen uzman isim, “TÜİK verileri de masaya geliyor. Şu an olmayan ne? Hacettepe Üniversitesi’nin hazırladığı besin içi ve besin dışı harcama kalıpları ile ilgili veriler. Orada bir kişinin yeteri kadar protein değerlerine kadar çeşitli analizler bu masada oluyordu. Şu an bu veriler masaya yatırılmıyor. Asgari ücret yönetmeliğine bakıldığında ücretlerin genel durumu, geçim şartları, açlık ve yoksulluk sınırı, geçim indeksleri gibi birçok detay var. Bu detaylar üzerinden asgari ücret belirleniyor” ifadelerini kullandı.
ENFLASYON HEDEFİ ASGARİ ÜCRET PLANLARINI BOZDU
Bu sene asgari ücret rakamı için çok farkı bir formülün ortaya atıldığına dikkat çeken SGK Uzmanı Yılmaz, “Özellikle asgari ücrete tavsiye niteliğinde bazı kredi derecelendirme şirketleri, yabancı sermayeli bankalar hatta IMF gibi kurumlar ‘asgari ücrete yüksek bir artış olursa bunun enflasyonu geçici bir süre daha tetikleyeceğini, maksimum 25-30 oranında artış yapılması’ konusunda söylemleri var. Hatta Merkez Bankası Başkanı asgari ücret için 25-30 seviyesinin uygun olacağını işaret etmişti” dedi.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?
Ancak 2025 asgari ücreti için yüzde 44’lük gerçekleşecek enflasyon ile yüzde 21’lik hedef enflasyon arasında bir orta yol hesabının konuşulduğunu da kaydeden Yılmaz, “Yüzde 30 altında bir asgari ücret belirlenirse Temmuz-Aralık ayı için ara zam konuşulabileceğini söyleyebilir” diyerek asgari ücrete ikinci bir zammı işaret etti.
ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET NE KADAR OLACAK?
(ZAM ORANI - NET ÜCRET - BRÜT ÜCRET)
YÜZDE 25 – 21.252 TL – 25.002 TL
YÜZDE 30 – 22.102 TL - 26.003 TL
YÜZDE 35 – 22.953 TL - 27.003 TL
YÜZDE 40 – 23.803 TL - 28.003 TL
YÜZDE 45 - 24.652 TL - 29.003 TL