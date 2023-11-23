Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan "Mutlu olmak için ne kadar paraya ihtiyaç var" anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı.

Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 1

ABD'de 2 bin 34 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen araştırmada yaklaşık 10 ABD vatandaşından 6'sı, paranın mutlulukla satın alabileceğine inanıyor.

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 2

'Baby Boomers' kuşağının yıllık 124 bin dolarlık maaştan memnun olduğu, Y kuşağının ise mutlu olmak için 500 binden dolardan fazlasına ihtiyaç duyduğu ortaya konuldu.

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 3

Z, Milenyum, X ve Boomer jenarasyonuna mutlu olmak için ne kadar para kazanmaları gerektiği soruldu.

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 4

Yanıtlara göre ortalama, 284 bin dolar ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı. Tv100'ün Dailymail'den aktardığı haberine göre Milenyum kuşağı yılda 525.947 dolar kazanarak mutlu olacağını söyledi.

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 5

Araştırmada kuşaklara göre beklenen yıllık gelir şöyle oldu:

Boomer: 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL)

X Kuşağı: 139 bin dolar (4 milyon TL)

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 6

Milenyum Kuşağı: 525 bin dolar yıllık gelir (15 milyon 134 bin 385 TL)

Z Kuşağı: 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir

*Baby Boomers: İkinci Dünya Savaşı sonrasını kapsayan ve 1946'dan 1964'e kadar doğan insanlardan oluşmaktadır.

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Araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı: Mutlu olmak için ne kadar para gerekiyor? - Resim: 7
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