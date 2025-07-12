Araplara Mücevher Satışı Zirve Yaptı! O İl Herkesi Şaşırttı
Türkiye’nin 2025 yılı ihracat performansında dikkat çekici artışlardan biri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yaşandı. Bu ülkeye yapılan dış satım, yılın ilk yarısında adeta sıçrama yaptı ve geçen yıla göre yüzde 64,5 oranında artarak 3,3 milyar dolara dayandı. Mücevher sektörü bu artışın başrol oyuncusu olurken, ihracat sıralamasında Çorum’un yükselişi de gözlerden kaçmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 4,1’lik artışla 131,4 milyar dolara ulaştı. Haziran ayında ise ihracat yüzde 8 yükselerek 20,5 milyar dolar olarak kaydedildi.
Yılın ilk yarısında ihracatta liderliği otomotiv endüstrisi aldı. Sektör, yaklaşık 20 milyar dolarlık dış satımla başı çekerken, kimyevi maddeler 15,7 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik ürünler ise 8,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.
BAE'YE İHRACAT PATLAMASI
En dikkat çekici gelişme ise BAE ile yaşandı. Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 276,9 milyon dolar artarak toplamda 3 milyar 255,4 milyon dolara yükseldi. Bu, Türkiye’nin en fazla ihracat artışı yaşadığı ülke olarak BAE’yi ilk sıraya taşıdı.
BAE’nin ardından Almanya 804,8 milyon dolarlık artışla ikinci, Birleşik Krallık 685 milyon dolarla üçüncü, Slovenya 643,6 milyon dolarla dördüncü ve İtalya 479 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.
MÜCEVHER SEKTÖRÜ ZİRVEYE YERLEŞTİ
İhracat kalemleri arasında en çok dikkat çeken ise mücevher sektörü oldu. BAE’ye gerçekleştirilen 1 milyar 809,4 milyon dolarlık mücevher satışı, tüm sektörleri geride bırakarak ilk sıraya yerleşti. Kimyevi maddeler 250 milyon dolarlık, elektrik-elektronik ürünleri 135,6 milyon dolarlık, çelik ürünleri ise 94,6 milyon dolarlık satışla listede öne çıktı. Ayrıca hububat, bakliyat ve yağlı tohum ürünlerinde 87,5 milyon dolarlık, hazır giyim sektöründe ise 66,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.
ÇORUM HERKESİ ŞAŞIRTTI
İhracatın illere göre dağılımında ise İstanbul her zamanki gibi liderliğini korudu. İstanbul merkezli firmalar, BAE’ye 1 milyar 627,4 milyon dolarlık satış yaptı. Ancak listede asıl sürprizi Çorum gerçekleştirdi. Bu yılın ilk yarısında 1 milyar 64,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, ikinci sıraya yerleşerek büyükşehirleri geride bıraktı. Çorum’u 72,2 milyon dolarla İzmir, 69,7 milyon dolarla Ankara takip etti.
ARAP PAZARINDA TÜRKİYE HAMLESİ
İhracattaki bu güçlü ivme, Türkiye’nin Orta Doğu pazarındaki etkisinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Özellikle yüksek katma değerli ürünlerdeki büyüme ve stratejik pazarlara yapılan yatırımlar, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dış ticaret dengesine önemli katkı sunmaya devam edecek gibi görünüyor. Mücevherat gibi lüks segmentte yaşanan artış, Türk üreticilerin marka gücünü ve tasarım kalitesini de teyit ediyor.