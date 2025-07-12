Araplara Mücevher Satışı Zirve Yaptı! O İl Herkesi Şaşırttı

BAE'YE İHRACAT PATLAMASI

En dikkat çekici gelişme ise BAE ile yaşandı. Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 276,9 milyon dolar artarak toplamda 3 milyar 255,4 milyon dolara yükseldi. Bu, Türkiye’nin en fazla ihracat artışı yaşadığı ülke olarak BAE’yi ilk sıraya taşıdı.

BAE’nin ardından Almanya 804,8 milyon dolarlık artışla ikinci, Birleşik Krallık 685 milyon dolarla üçüncü, Slovenya 643,6 milyon dolarla dördüncü ve İtalya 479 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.