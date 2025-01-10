Araplar Sivas’a da Gözünü Dikti! Durmadan Almaya Başladılar: Resmi Anlaşma Sağlandı

KANGAL’LARIN ÖZELLİKLERİ

Kangal köpekleri, sıcak ve soğuk iklimlere hızla adapte olabilen, güçlü ve dayanıklı hayvanlar olarak biliniyor. Bu özellikleri sayesinde, Orta Doğu’daki sürü koruma görevlerinde kullanılacaklar. Yurt dışına gönderilmeleri öncesinde, köpekler bazı testlerden geçecek ve mikroçip işlemleri tamamlanacak. Sonrasında ise, bu değerli köpekler Suudi Arabistan'a doğru yola çıkacak.