Araplar Sivas’a da Gözünü Dikti! Durmadan Almaya Başladılar: Resmi Anlaşma Sağlandı
Ülke sınırlarını aşarak ünü tüm dünyaya yayılan Kangal çoban köpekleri, Orta Doğu’nun güçlü ülkeleri tarafından ilgiyle karşılanıyor.
Kaynak: İHA
Arap ülkelerinin, aslan ve kaplan gibi yırtıcı hayvanlara olan ilgisiyle bilinen köpekleri tercih etmeleri dikkat çekiyor. Sivas’tan bir yetiştirici, 10 yetişkin Kangal köpeğini Suudi Arabistan'a göndermek üzere anlaşma yaptı.
ARAP ÜLKELERİ KANGAL’A GÖZ DİKTİ
Dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olarak kabul edilen Kangal, gücü, sağlam yapısı ve çeşitli yetenekleriyle tanınıyor. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri, bu köpekleri sürülerini korumak için satın almış durumda.
KANGAL’LARIN ÖZELLİKLERİ
Kangal köpekleri, sıcak ve soğuk iklimlere hızla adapte olabilen, güçlü ve dayanıklı hayvanlar olarak biliniyor. Bu özellikleri sayesinde, Orta Doğu’daki sürü koruma görevlerinde kullanılacaklar. Yurt dışına gönderilmeleri öncesinde, köpekler bazı testlerden geçecek ve mikroçip işlemleri tamamlanacak. Sonrasında ise, bu değerli köpekler Suudi Arabistan'a doğru yola çıkacak.