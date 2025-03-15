Araçta Yakıt Masrafını Yüzde 30 Düşüren Yöntem: Pompacıların Sürücülerden Sır Gibi Sakladığı Taktik

5. Rölanti Süresini Kısaltın

Uzun süre motorun rölantide çalışması yakıt israfına yol açar. Uzun duraklamalarda motoru kapatarak yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.

6. Aerodinamik Direnci Azaltın

Tavan rafları gibi ek aksesuarlar, aracın hava direncini artırır ve daha fazla yakıt tüketmesine neden olur. Gereksiz aksesuarları çıkartarak yakıt verimliliğinizi artırabilirsiniz.

7. Klimayı Daha Verimli Kullanın

Klima kullanımı, motor üzerinde ek yük oluşturarak yakıt tüketimini artırır. Mümkünse klima yerine havalandırmayı kullanın ve klimayı sadece otoyolda açın.

8. Trafik Yoğunluğunu Göz Önünde Bulundurun

Yoğun trafikte sık sık dur-kalk yapmak, daha fazla yakıt tüketimine neden olur. Trafik yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde yola çıkarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.



