Araçlarda Yeni Dönem! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Anında Tespit Edilip Engellenecek
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu araçlarda güvenliği artırmaya yönelik olarak hazırlanan düzenleme kapsamında, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar netlik kazandı. Yeni yönetmelik, bu sistemlerin teknik gerekliliklerini ve tip onay belgelerine yönelik şablonları da içeriyor. Böylece, üreticilerin belirlenen standartlara uygun araç üretmeleri sağlanacak.
ALKOL KİLİDİ İLE SÜRÜCÜLER ENGELLENECEK
Düzenlemeye göre, alkol kilidi sistemi ile sürücünün vücudundaki alkol oranı tespit edilecek. Belirlenen yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilmesi halinde araç otomatik olarak çalışmayacak. Böylece, alkollü araç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ayrıca, sürücülerin şerit ihlallerini önlemek amacıyla "acil durum şeritte tutma sistemi" de araçlara entegre edilecek. Bu sistem, sürücünün dalgınlık ya da dikkatsizlik nedeniyle şeritten çıkması durumunda devreye girerek aracın güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak.
AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM SAĞLANDI
Bu yeni düzenleme, Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hazırlandı. Böylece, Türkiye’de üretilen veya ithal edilen araçların uluslararası güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.