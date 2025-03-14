Araçlarda Yeni Dönem! Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiriyor: Anında Tespit Edilip Engellenecek

ALKOL KİLİDİ İLE SÜRÜCÜLER ENGELLENECEK

Düzenlemeye göre, alkol kilidi sistemi ile sürücünün vücudundaki alkol oranı tespit edilecek. Belirlenen yasal sınırın üzerinde alkol tespit edilmesi halinde araç otomatik olarak çalışmayacak. Böylece, alkollü araç kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, sürücülerin şerit ihlallerini önlemek amacıyla "acil durum şeritte tutma sistemi" de araçlara entegre edilecek. Bu sistem, sürücünün dalgınlık ya da dikkatsizlik nedeniyle şeritten çıkması durumunda devreye girerek aracın güvenli bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak.