Aracı Olan Emeklilere Müjde! Bu Ödemeyi Yapmalarına Gerek Kalmadı

Emekliler için sevindirici bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, emekli müşterilerine HGS etiketlerini tamamen ücretsiz sunacağını açıkladı. Bu uygulama ile emekli müşteriler, otoyol ve köprü geçişlerinde artık ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan ve bir yıl sürecek olan promosyon sözleşmesini imzalayan emeklilere bu avantajı sunacak.

Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu HGS hizmetini ücretsiz hale getirdi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, artık otoyol ve köprü geçişlerinde ücret ödemeyecek. Bu kampanya, emekliler için önemli bir tasarruf sağlarken, bankacılık hizmetlerinden daha etkin yararlanma fırsatı sunuyor.

Emekliler, artık yıllardır ödedikleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretinden feragat edebilecek.

Ziraat Bankası, emeklilere özel yeni kampanyasında HGS hizmetini tamamen ücretsiz sunacağını açıkladı.