Aracı Olan Emeklilere Müjde! Bu Ödemeyi Yapmalarına Gerek Kalmadı
Emekliler için sevindirici bir haber Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Emekliler artık bu ödemeyi yapmayacaklar.
Emekliler için sevindirici bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka, emekli müşterilerine HGS etiketlerini tamamen ücretsiz sunacağını açıkladı. Bu uygulama ile emekli müşteriler, otoyol ve köprü geçişlerinde artık ücret ödemek zorunda kalmayacaklar. Ziraat Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan ve bir yıl sürecek olan promosyon sözleşmesini imzalayan emeklilere bu avantajı sunacak.
Ziraat Bankası, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu HGS hizmetini ücretsiz hale getirdi. Emekli maaşını bankaya taşıyan ve üç yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, artık otoyol ve köprü geçişlerinde ücret ödemeyecek. Bu kampanya, emekliler için önemli bir tasarruf sağlarken, bankacılık hizmetlerinden daha etkin yararlanma fırsatı sunuyor.
Emekliler, artık yıllardır ödedikleri Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ücretinden feragat edebilecek.
Ziraat Bankası, emeklilere özel yeni kampanyasında HGS hizmetini tamamen ücretsiz sunacağını açıkladı.
Banka, emeklilere yönelik olarak HGS etiketlerinin tamamen ücretsiz sunulacağını açıkladı. Bu yeni uygulama sayesinde, emekliler otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunu yaşamayacak.
EMEKLİLERE SUNULAN KAMPANYALAR
Ziraat Bankası'nın sunduğu kampanya, emeklilere birkaç ek avantaj da sunuyor:
HGS Hizmeti: Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalayan emeklilere, ücretsiz HGS etiketi hizmeti sağlanacak.
Vadeli Mevduat Faiz Oranı: Banka, emeklilere özel yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları sunacak.
Kiralık Kasa İndirimi: Emekliler, kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 25 oranında indirimden yararlanabilecekler.
Emekliler, kampanyadan yararlanmak için maaşlarını Ziraat Bankası'na taşımalı ve bir yıl sürecek olan promosyon sözleşmesini imzalamalıdır.
Yeni emekli olan müşteriler, Ziraat Bankası'nın sunduğu hizmetlerden hemen faydalanabilir. Bu uygulama, emekliler için finansal yükü hafifletecek ve geçişlerde daha fazla kolaylık sağlayacak.
Emekliler, ücretsiz HGS hizmeti ve diğer avantajlar sayesinde hem tasarruf edebilecek hem de bankacılık hizmetlerinden daha fazla yararlanabilecek.
Emekliler, ücretsiz HGS hizmeti ve ek avantajlar sayesinde hem tasarruf sağlayacak hem de bankacılık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilecek.