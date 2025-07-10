Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak
Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik dönem başladı. 2025 yılına ait ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibarıyla alınmaya başlandı. Son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım’ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, MTV borcunu süresi içinde ödemeyen mükellefler için e-haciz uygulaması devreye sokulabiliyor. Ayrıca, borçlu araçlara yönelik trafikten men, yakalama ve bağlama işlemleri de başlatılabiliyor.
MTV KİMLERİ KAPSIYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik tesciline sahip kara taşıtlarıyla birlikte, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri de kapsıyor. Vergi mükellefiyeti, aracın veya hava taşıtının ilgili sicile kayıt edilmesiyle başlıyor.
VERGİ TARİFESİ NASIL BELİRLENİYOR?
MTV tutarları, taşıtın model yılı, motor hacmi, taşıt değeri ve oturma yeri gibi çeşitli kriterlere göre belirleniyor. Yıldırım’ın aktardığına göre taşıtlar aşağıdaki kategorilere ayrılıyor:
(I) ve (I/A) Sayılı Tarife: Otomobil, arazi aracı, motosiklet
(II) Sayılı Tarife: Minibüs, otobüs, kamyonet, çekici gibi ticari araçlar
(IV) Sayılı Tarife: Uçak ve helikopterler
Güncel MTV tutarları, www.gib.gov.tr adresinden veya Dijital Vergi Dairesi uygulamasından öğrenilebiliyor.
MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, aşağıdaki yöntemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor:
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi: www.gib.gov.tr
PTT şubeleri
Vergi daireleri
GİB Mobil Uygulaması
Anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığı
ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?
Süresi içinde ödenmeyen MTV borçları için ciddi yaptırımlar devreye giriyor. Mahmut Bülent Yıldırım’ın uyarılarına göre şu yaptırımlar uygulanabilir:
Aylık %4,5 gecikme zammı uygulanıyor,
Fenni muayene işlemleri yapılamıyor,
Borcun tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmazsa banka hesaplarına e-haciz uygulanıyor,
Araçlara haciz şerhi düşülüyor,
Yakalama ve trafikten men kararı çıkartılabiliyor,
Haciz kaydı ruhsata işlendiği için araç satışı yapılamıyor.
31 TEMMUZ SON TARİH OLARAK DUYURULDU
Motorlu taşıt sahiplerinin 2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksiti için 31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde hem mali hem hukuki süreçler hızla işlemeye başlayacak. Araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini tamamlaması büyük önem taşıyor.