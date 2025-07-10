Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak

31 TEMMUZ SON TARİH OLARAK DUYURULDU

Motorlu taşıt sahiplerinin 2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksiti için 31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde hem mali hem hukuki süreçler hızla işlemeye başlayacak. Araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini tamamlaması büyük önem taşıyor.