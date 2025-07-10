Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak

Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için kritik dönem başladı. 2025 yılına ait ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibarıyla alınmaya başlandı. Son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Kaynak: Haber Merkezi

MTV Para cezası
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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 1

Dünya Gazetesi yazarı Mahmut Bülent Yıldırım’ın köşesinde aktardığı bilgilere göre, MTV borcunu süresi içinde ödemeyen mükellefler için e-haciz uygulaması devreye sokulabiliyor. Ayrıca, borçlu araçlara yönelik trafikten men, yakalama ve bağlama işlemleri de başlatılabiliyor.

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 2

MTV KİMLERİ KAPSIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik tesciline sahip kara taşıtlarıyla birlikte, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı uçak ve helikopterleri de kapsıyor. Vergi mükellefiyeti, aracın veya hava taşıtının ilgili sicile kayıt edilmesiyle başlıyor.

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 3

VERGİ TARİFESİ NASIL BELİRLENİYOR?

MTV tutarları, taşıtın model yılı, motor hacmi, taşıt değeri ve oturma yeri gibi çeşitli kriterlere göre belirleniyor. Yıldırım’ın aktardığına göre taşıtlar aşağıdaki kategorilere ayrılıyor:

(I) ve (I/A) Sayılı Tarife: Otomobil, arazi aracı, motosiklet

(II) Sayılı Tarife: Minibüs, otobüs, kamyonet, çekici gibi ticari araçlar

(IV) Sayılı Tarife: Uçak ve helikopterler

Güncel MTV tutarları, www.gib.gov.tr adresinden veya Dijital Vergi Dairesi uygulamasından öğrenilebiliyor.

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 4

MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, aşağıdaki yöntemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesi: www.gib.gov.tr

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 5

PTT şubeleri

Vergi daireleri

GİB Mobil Uygulaması

Anlaşmalı banka şubeleri ve internet bankacılığı

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 6

ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Süresi içinde ödenmeyen MTV borçları için ciddi yaptırımlar devreye giriyor. Mahmut Bülent Yıldırım’ın uyarılarına göre şu yaptırımlar uygulanabilir:

Aylık %4,5 gecikme zammı uygulanıyor,

Fenni muayene işlemleri yapılamıyor,

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 7

Borcun tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödeme yapılmazsa banka hesaplarına e-haciz uygulanıyor,

Araçlara haciz şerhi düşülüyor,

Yakalama ve trafikten men kararı çıkartılabiliyor,

Haciz kaydı ruhsata işlendiği için araç satışı yapılamıyor.

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Araç Sahiplerine Haciz Şoku! Son Tarih Açıklandı: Tüm Hesaplara El Konulacak - Resim: 8

31 TEMMUZ SON TARİH OLARAK DUYURULDU

Motorlu taşıt sahiplerinin 2025 yılına ait MTV'nin ikinci taksiti için 31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde hem mali hem hukuki süreçler hızla işlemeye başlayacak. Araç sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini tamamlaması büyük önem taşıyor.

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