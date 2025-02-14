Araç Sahiplerine Gün Saydıracak Detay! Hırsızlar En Çok Bu Otomobillere Göz Dikiyor

PARÇALARI KOLAYCA SATILIYOR

Eski model araçlar, mekanik parçalarının daha kolay sökülebilmesi ve yasa dışı yedek parça pazarında büyük talep görmesi nedeniyle hırsızların ilk tercihi oluyor. Popüler markaların eski modelleri, karaborsada kolayca alıcı bulabildiği için çalınma riskleri daha yüksek.

ESKİ MODELLER DAHA KOLAY HEDEF OLUYOR

Modern araçların aksine, eski modeller daha az elektronik güvenlik sistemine sahip olduğu için hırsızlar tarafından daha kolay çalınıyor. Ayrıca, günümüz otomobillerinde yaygınlaşan GPS ve internet bağlantılı takip sistemleri eski modellerde bulunmadığı için bu araçların izini sürmek de zorlaşıyor.