Araç Sahiplerine Gün Saydıracak Detay! Hırsızlar En Çok Bu Otomobillere Göz Dikiyor
Dünya genelinde araç hırsızlıklarına dair rakamlar endişe verici boyutlara ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük ortalama 50'den fazla araç çalınırken, suçluların hedef aldığı otomobillerin belirli kriterlere sahip olduğu dikkat çekiyor.
HIRSIZLAR HANGİ ARAÇLARI TERCİH EDİYOR?
Otomobil ve motosiklet hırsızlıkları küresel ölçekte yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Araştırmalara göre, hırsızlar rastgele değil, genellikle belirli özelliklere sahip araçları hedef alıyor. Özellikle ticari anlamda büyük başarı elde etmiş ve 10 yaşın üzerindeki otomobiller, suçlular için cazip hale geliyor.
PARÇALARI KOLAYCA SATILIYOR
Eski model araçlar, mekanik parçalarının daha kolay sökülebilmesi ve yasa dışı yedek parça pazarında büyük talep görmesi nedeniyle hırsızların ilk tercihi oluyor. Popüler markaların eski modelleri, karaborsada kolayca alıcı bulabildiği için çalınma riskleri daha yüksek.
ESKİ MODELLER DAHA KOLAY HEDEF OLUYOR
Modern araçların aksine, eski modeller daha az elektronik güvenlik sistemine sahip olduğu için hırsızlar tarafından daha kolay çalınıyor. Ayrıca, günümüz otomobillerinde yaygınlaşan GPS ve internet bağlantılı takip sistemleri eski modellerde bulunmadığı için bu araçların izini sürmek de zorlaşıyor.
YEDEK PARÇA SIKINTISI KAÇAK PAZARI BESLİYOR
Yaşlanan araçların yasal yedek parça tedarikinde yaşanan sıkıntılar, kaçak piyasanın büyümesine neden oluyor. Özellikle ekonomik olarak zorluk yaşayan araç sahipleri, yüksek fiyatlar yerine ikinci el ya da yasa dışı parçalara yöneliyor. Bu da hırsızlık vakalarının artmasına yol açıyor.