Araç Sahipleri Yaşadı: O Paraların Hepsi Tek Tek İade Edilecek! Mahkeme Noktayı Koydu

PTT'nin kredi kartı ile HGS yüklemesi yapan vatandaştan komisyon alması mahkemeye taşındı. Mahkeme, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı bin 500 TL'lik HGS yüklemesi sırasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 20 TL komisyon kesildiğini fark etti. Bu duruma itiraz eden tüketici, Tüketici İl Hakem Heyeti’ne başvurdu ve heyet, tüketici lehine karar verdi." dedi.

