Araç Sahipleri Yaşadı: O Paraların Hepsi Tek Tek İade Edilecek! Mahkeme Noktayı Koydu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar ortaya çıktı. Mahkeme, kredi kartı ile HGS yüklemesi yapan vatandaştan komisyon ücreti kesen kurumu haksız bularak tüketici lehine karar verdi.
Kaynak: İHA
PTT'nin kredi kartı ile HGS yüklemesi yapan vatandaştan komisyon alması mahkemeye taşındı. Mahkeme, alınan hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yaptığı bin 500 TL'lik HGS yüklemesi sırasında, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından 20 TL komisyon kesildiğini fark etti. Bu duruma itiraz eden tüketici, Tüketici İl Hakem Heyeti’ne başvurdu ve heyet, tüketici lehine karar verdi." dedi.
PTT’nin bu karara itiraz ederek davayı Rize 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne taşıdığını aktaran Nazlı, mahkemenin 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun 17. maddesine atıfta bulunarak, kart kullanıcılarından komisyon alınamayacağını hükme bağladığını açıkladı. Mahkeme kararı, tüketicinin haklılığına işaret ederek hizmet bedelinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Nazlı, “Hakkını arayan bu değerli tüketicimizi ve haksızlıklar karşısında sessiz kalmayarak haklarını savunan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bu örnek, bilinçli tüketici davranışının önemini bir kez daha göstermiştir. Bu karar, benzer durumlarla karşılaşan tüketiciler için emsal teşkil edecek niteliktedir." dedi.