Araç Sahipleri İçin 10 Gün Süre Verildi: Bütün Sürücüler Bu Parayı Ödemek Zorunda
Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı. MTV ödemeleri için son gün 31 Ocak olarak açıklandı.
Kaynak: AA
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), taşıtların kayıtlı olduğu vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayında yıllık olarak belirleniyor. MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabiliyor. Peki, 2025 yılı için belirlenen MTV oranları neler? İşte detaylar...
MTV ödemeleri için son gün 31 Ocak olarak açıklandı. Araç sahipleri ödemelerini PTT aracılığıyla yapabiliyor. PTT'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, vatandaşlara hızlı, kolay ve güvenilir ödeme hizmetleri sunmaya devam ediyor.
Açıklamaya göre, şirket, Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan iş yeri ağıyla birçok yere hizmet götürerek, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunulurken, vatandaşlar hem kredi kartı hem de banka kartıyla işlemlerini kolaylıkla yapabiliyor.
2025 MTV NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.