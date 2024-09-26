Araç Sahipleri Havalara Uçacak: Bu Trafik Cezaları Tek Tek İptal Edildi

KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK

Mahkeme, hız tespit sistemlerinde yüzde 2’lik bir hata payı olabileceğini vurgulayarak, bu çerçevede kesilen cezaların iptaline hükmetti. Böylece radar cezası alan sürücüler için önemli bir çıkış yolu doğmuş oldu. Bu karar, trafik cezaları konusunda emsal niteliğinde bir örnek teşkil edecek.