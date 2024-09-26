Araç Sahipleri Havalara Uçacak: Bu Trafik Cezaları Tek Tek İptal Edildi
Mahkemeden milyonlarca sürücüyü havalara uçuracak haber geldi. O trafik cezaları tek tek iptal edilecek, ödenen paralar geri iade edilecek.
Kaynak: DHA
Trafikte hız sınırını aşan araçlara radarla ceza kesilmesi uygulamasında önemli bir değişiklik yaşandı. Mahkeme kararıyla, sürücülerin radar cezalarına ilişkin endişeleri sona erdi. Bu yeni düzenleme, birçok sürücüyü rahatlatacak nitelikte. Mahkeme, belirli koşulları sağlayan sürücülerin radar cezalarını iptal etme hakkı kazandığını duyurdu.
KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLECEK
Mahkeme, hız tespit sistemlerinde yüzde 2’lik bir hata payı olabileceğini vurgulayarak, bu çerçevede kesilen cezaların iptaline hükmetti. Böylece radar cezası alan sürücüler için önemli bir çıkış yolu doğmuş oldu. Bu karar, trafik cezaları konusunda emsal niteliğinde bir örnek teşkil edecek.
Özellikle İzmir’de bir avukatın, yalnızca 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etmesi üzerine Menemen Sulh Ceza Hakimliği, avukatın talebini kabul etti. Hakimlik, hız tespit cihazlarının maksimum yüzde 2’lik bir yanılma payı taşıdığını belirterek, cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Bu gelişme, sürücüler için önemli bir dönüm noktası oldu.
CİHAZLARDA YÜZDE 2'LİK HATA PAYI ÇIKTI
Menemen Sulh Ceza Hakimliği, radarla tespit edilen hız sınırı ihlalinin 3 kilometre üzerinde olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, "Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliği"nin 7. maddesine atıfta bulunarak, hız tespit cihazlarında yüzde 2'lik bir hata payının olabileceğini vurguladı.
HUKUKA AYKIRI BULUNDU
Mahkeme, hız sınırının yüzde 10’luk tolerans ve yüzde 2’lik hata payı ile birlikte 135 kilometreye kadar çıkabileceğini belirtti. Trafik koşulları, yol durumu ve hata payı gibi etkenleri değerlendiren hakim, itiraz edenin lehine karar vererek idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Avukat Oğuzhan Bizkevelci, bu kararı memnuniyetle karşıladı. Bizkevelci, “Mahkeme, hız ölçüm cihazlarının yüzde 2 yanılma payına sahip olduğunu kabul etti ve cezamı iptal etti. Bu karar, benzer davalar için emsal niteliğinde olacak. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlar, haklarını aramak için yargıya başvurabilirler” dedi.