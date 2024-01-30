Araç sahipleri dikkat: Yarın son buluyor!

MTV NASIL HESAPLANIR?

MTV'nin hesaplanmasında aracın yaşı, motor hacmi ve emisyon oranı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Araçların yaşı arttıkça MTV oranı da artar. Motor hacmi ve emisyon oranı yüksek olan araçlar için de daha yüksek MTV ödenmesi gerekir.