Araç sahipleri dikkat: Yarın son buluyor!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi yarın bitiyor. Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta bitecek. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
GECİKME ZAMMI UYGULANACAK
Ödemesini 31 Ocak'a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
MTV NASIL HESAPLANIR?
MTV'nin hesaplanmasında aracın yaşı, motor hacmi ve emisyon oranı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Araçların yaşı arttıkça MTV oranı da artar. Motor hacmi ve emisyon oranı yüksek olan araçlar için de daha yüksek MTV ödenmesi gerekir.