Araç Sahipleri Dikkat! Servise Gitmeden Önce 2 Kez Düşünün: 3 Katını Ödeyebilirsiniz
Otomobillerde yaşanan sorunlar ve kaza gibi durumlarda sanayiye gitmeden önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli nokta var. İşte araç sahiplerinin mutlaka dikkat etmesi gereken o detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Araç bakımı, hem bilgi hem de güven gerektiren karmaşık bir süreç. Tamircilerin hileleriyle karşılaşma ihtimali birçok araç sahibinin endişe duyduğu bir konu haline gelmiş durumda. Güvendiğiniz bir tamirhaneye gitmek, bu tür durumların önüne geçmek için büyük önem taşıyor.
TANIDIK TAMİRHANELER TERCİH EDİLMELİ
Bir arkadaşınızın ya da aile üyenizin sürekli tercih ettiği bir tamirhane, sizin için güvenilir bir seçenek olabilir. Çünkü tanıdığınız birinin tavsiye ettiği bir yer, olası hilelerle karşılaşma ihtimalinizi azaltabilir. Ancak, bu tür yerlerde bile dikkatli olmak önemli. Çünkü araç bakımında bilgi eksikliği, bazı fırsatçılar tarafından kötüye kullanılabilir.
MOTOR YAĞI SEÇİMİNE DİKKAT EDİN
Tamircilerin en sık başvurduğu hilelerden biri, motor için uygun olmayan yağ türlerini kullanmaktır. Motorunuz, belirtilen özelliklere sahip bir yağla çalışmalıdır. Yanlış yağ kullanımı, mekanik parçaların aşınmasına ve motorun ömrünün kısalmasına neden olabilir. Aracınızın üretici kılavuzunda belirtilen yağ türünü kontrol ederek, doğru ürünün kullanıldığından emin olmalısınız.
ÇOK DAHA FAZLASINI ÖDEYEBİLİRSİNİZ
Bazı tamirciler, kirli bir parçayı bozuk olarak nitelendirip ek ücret talep edebilir. Oysa, kirli parçalar genellikle görevlerini yerine getirmeye devam eder. Bu tür durumlarla karşılaşmamak için, bakım öncesinde aracınızın durumu hakkında bilgi almalı ve değişmesi gereken parçaların gerçekten sorunlu olup olmadığını sorgulamalısınız.
ORİJİNAL YEDEK PARÇA KULLANIMI ŞART
Orijinal olmayan yedek parçalar, düşük maliyeti nedeniyle cazip görünse de uzun vadede büyük problemlere yol açabilir. Aracınızın performansını ve güvenliğini riske atmamak için orijinal yedek parçaların tercih edilmesi büyük önem taşıyor. Ucuz malzemeler, bazen daha pahalı tamir masraflarına neden olabilir.
GÜVENİLİR SERVİS BULMAK MÜMKÜN
Sanıldığının aksine, güvenilir bir tamirhane bulmak zor değil. Mekanik onarımlar, kaporta işleri veya basit bir yağ değişimi için bölgenizdeki tanınmış ve referansı olan servisleri tercih edebilirsiniz. Dürüst bir tamirci, araç bakımını daha güvenilir ve kolay bir süreç haline getirecektir.
Araç bakımında bilgi sahibi olmak ve doğru hizmet alabileceğiniz yerleri araştırmak, hem aracınızın ömrünü uzatır hem de gereksiz masraflardan kaçınmanızı sağlar.