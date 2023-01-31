Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir
Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesinin bugün son günü.
Yeni yıl ile birlikte ücretlerde yüzde 61,5 zam yapılan MTV için son ödeme günü geldi. MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. MTV ödememe durumunda araç sahipleri aylık yüzde 1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir, belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde haciz uygulanabilir, araç bağlanabilir.
Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor. Otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa MTV ödemesi gerekiyor.
SON TARİH 31 OCAK
Ocak ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2023 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.
MTV ödenmezse ceza var mı, gecikme faizi ne kadar?
Gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.