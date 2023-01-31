Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir

Motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, otobüs gibi araçlara sahip olanların her yıl ödedikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksit ödemesinin bugün son günü.

Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir - Resim: 1

Yeni yıl ile birlikte ücretlerde yüzde 61,5 zam yapılan MTV için son ödeme günü geldi. MTV ödeme işlemleri gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. MTV ödememe durumunda araç sahipleri aylık yüzde 1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilir, belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde haciz uygulanabilir, araç bağlanabilir.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir - Resim: 2

Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, bankalar ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden yatırılabiliyor. Otomobil sahibi olan herkesin yılda iki defa MTV ödemesi gerekiyor.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir - Resim: 3

SON TARİH 31 OCAK

Ocak ayı MTV ödemesi için son tarih 31 Ocak 2023 olacak. Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak.

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Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir - Resim: 4

MTV ödenmezse ceza var mı, gecikme faizi ne kadar?

Gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.

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