Araç sahipleri dikkat! Ödemezseniz faiz ve haciz gelebilir

MTV ödenmezse ceza var mı, gecikme faizi ne kadar?

Gecikmenin yaşandığı her ay için yüzde1.6 oranında gecikme faizi ile karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte MTV ödemeleri yapılmadığı veya belirli bir süreyle geciktirildiği takdirde tarafınıza haciz uygulanabilir, aracınız bağlanabilir.