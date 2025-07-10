Araç Sahipleri Dikkat! 6 Ayınız Kaldı: Tümden Satışa Çıkarılacak, Bu Kişiler Masraftan Kurtulacak
Trafikten men edilen ya da sahipsiz olarak terk edilen araçlara ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında yapılan yeni düzenleme ile bu tür araçların elden çıkarılma süreci daha net kurallara bağlandı. Artık belirlenen süre içinde sahipleri tarafından teslim alınmayan ya da hakkında talepte bulunulmayan araçlar, devlet eliyle satışa sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre; hakkında trafikten men kararı verilen ya da buluntu tutanağıyla tespit edilen araçlar, söz konusu işlemin yapıldığı tarihten itibaren 6 ay boyunca sahipleri tarafından teslim alınmazsa veya hiçbir talepte bulunulmazsa, Milli Emlak birimleri tarafından satış sürecine dâhil edilecek.
Geçmiş uygulamalarda bu süreç daha belirsizken, artık trafik birimleri ilgili idareye bildirimde bulunduktan sonra, satış işlemlerinin en geç 5 ay içinde sonuçlandırılması zorunlu hale getirildi. Böylece hem kamusal alanlarda terk edilmiş araçların fazlalığı önlenecek hem de idari işlemlerde daha hızlı adımlar atılacak.
ŞERHLİ ARAÇLAR VE BİLDİRİM SÜRECİ HAKKINDA
Satış öncesi süreçte, adres bilgileri tespit edilebilen araç sahiplerine yazılı bilgilendirme yapılacak. Eğer aracın üzerinde rehin, haciz veya şerh gibi kayıtlar bulunuyorsa, bu durum sicile müdahale edilmeksizin ilgili kurumlara bildirilecek. Satış gerçekleştikten sonra ise tüm bu kayıtlar, aracı satın alan kişinin adına yapılacak tescil sırasında otomatik olarak kaldırılacak.
YENİ SAHİP BORÇTAN SORUMLU DEĞİL
Yeni düzenlemeyle birlikte satın alınan araçla ilgili geçmişe dönük vergi borçları, trafik cezaları ya da SGK prim borçları gibi yükümlülükler yeni kullanıcıya yansıtılmayacak. Tüm bu borçlar, eski araç sahibinin sorumluluğunda kalacak ve satış bedelinden tahsil edilmeye çalışılacak. Bu sayede yeni kullanıcı aracı borçsuz ve temiz bir sicille teslim alabilecek.
İKİ KEZ SATILAMAYAN ARAÇLAR MKE'YE DEVREDİLECEK
Satışa çıkarılan bir araç iki kez ihaleye sunulmasına rağmen alıcı bulamazsa, süreç burada da netleştirildi. Bu durumda söz konusu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen bir bedelle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye (MKE) devredilebilecek. Böylece çürümeye terk edilen araçlar kamuya yeniden kazandırılmış olacak.