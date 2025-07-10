Araç Sahipleri Dikkat! 6 Ayınız Kaldı: Tümden Satışa Çıkarılacak, Bu Kişiler Masraftan Kurtulacak

İKİ KEZ SATILAMAYAN ARAÇLAR MKE'YE DEVREDİLECEK

Satışa çıkarılan bir araç iki kez ihaleye sunulmasına rağmen alıcı bulamazsa, süreç burada da netleştirildi. Bu durumda söz konusu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen bir bedelle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye (MKE) devredilebilecek. Böylece çürümeye terk edilen araçlar kamuya yeniden kazandırılmış olacak.