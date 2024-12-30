Araç Sahipleri Dikkat: 1 Ocak İtibarıyla Bu Arabaların Satışı Yasak

Konu ile ilgili konuşan Özpeynirci, "ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş. Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar. Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde" dedi.