Araç Sahipleri Dikkat: 1 Ocak İtibarıyla Bu Arabaların Satışı Yasak
ÖTV muafiyetli otomobiller için satış yasağı 10 yıla çıkarıldı. Yasanın geriye dönük olarak uygulanacağını söyleyen Gazeteci Emre Özpeynirci, satış yasağının nasıl uygulanacağını da açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Engelli bireylerin kullanımına sunulan ÖTV muafiyetli otomobillerle ilgili satış kısıtlamalarında önemli bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, bu araçların satış yasağı süresi 5 yıldan 10 yıla uzatıldı. TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yeni düzenleme, engelli araçlarındaki istismarların önüne geçmeyi hedefliyor.
Yasal değişiklik, yalnızca yeni alınan araçları değil, geçmişte ÖTV muafiyetiyle araç satın almış kişileri de kapsayacak. Öte yandan, yeni düzenleme ile ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınacak araçlar için yüzde 40 ve üzeri yerlilik oranı şartı da getirildi.
GERİYE DÖNÜK UYGULAMA GELİYOR
Düzenlemenin kimleri etkileyeceği merak edilirken, Gazeteci Emre Özpeynirci sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasanın geriye dönük olarak uygulanacağını söyleyen Özpeynirci, daha önce 5 yıllık satış yasağına tabi olan araç sahiplerinin, otomobillerini satın aldıkları tarihten itibaren 10 yıl boyunca satamayacakları belirtti.
Konu ile ilgili konuşan Özpeynirci, "ÖTV muafiyetli araçlara yönelik yürürlüğe giren düzenleme geçmişi de kapsıyormuş. Yani 5 yıl satamama şartıyla alanlar da ellerindeki aracı yeni düzenlemeye göre 10 yıl satamayacaklar. Yanlış duymadınız, normalde bu tip düzenlemeler geçmişe dönük olmazdı ama yapılan açıklamalar bu işi suistimal edenler nedeniyle düzenlemenin meclisten bu şekilde geçtiği yönünde" dedi.
"YENİ GELİŞME: SATABİLİR AMA ALAMAZ"
Bir sonraki paylaşımında söz konusu düzenlemeyi yetkili kurumlara sorduğunu ve iddiaları doğruladıklarını aktaran Özpeynirci, satış yasağının nasıl uygulanacağını da anlattı. Yeni gelişme diyerek duyuran Özpeynirci, "Ankara ekonomi yetkilileri gündem yaratan konuya ilişkin yeni açıklamalar yaptı: 'Geçmişe dönük ÖTV muafiyetli araç alanlar 5 yıldan sonra cezasız satabilir ama ikinci aracını 10 yıl geçmeden alamaz.' Bu arada kasım sonu itibarıyla satılan ÖTV muafiyetli araç sayısı 177 bin adedi aşmış" açıklamalarında bulundu.