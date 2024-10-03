Araç Sahibi Emekliler Artık Bu Ödemelerden Muaf Olacak: 81 İli Kapsıyor

ÜCRETSİZ HGS HİZMETİ

Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve üç yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, ücretsiz HGS etiketine sahip olacak. Bu sayede, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunuyla karşılaşmadan hızlı ve pratik bir şekilde seyahat edebilecekler.

YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI

Banka, emeklilere özel olarak yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları sunacak, böylece birikimlerini daha verimli bir şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar.

KİRALIK KASA İNDİRİMİ

Emekliler, kiralık kasa hizmetlerinde %25 oranında indirimden yararlanarak, değerli eşyalarını güvenli bir şekilde saklama fırsatına sahip olacaklar.