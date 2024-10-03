Araç Sahibi Emekliler Artık Bu Ödemelerden Muaf Olacak: 81 İli Kapsıyor
Emekliler için sevindirici bir haber Ziraat Bankası'ndan geldi. 81 ildeki emeklilere yönelik yeni bir kampanya başlatıldı ve bu kampanya ile emeklilerin Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini artık ücretsiz alacakları açıklandı. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ve bir yıl süreli promosyon sözleşmesini imzalayan emekliler, otoyol ve köprü geçişlerinde hiçbir ücret ödemeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası'nın sunduğu bu avantajlı hizmet, emeklilere maddi tasarruf sağlarken, geçişlerdeki kolaylığı da artıracak. Emekliler, yıllardır ödedikleri HGS ücretinden feragat etmenin yanı sıra, bankacılık hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanma fırsatına da sahip olacaklar.
Ziraat Bankası'nın emeklilere özel kampanyası, şu avantajları içeriyor:
ÜCRETSİZ HGS HİZMETİ
Emekli maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan ve üç yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan emekliler, ücretsiz HGS etiketine sahip olacak. Bu sayede, otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye sorunuyla karşılaşmadan hızlı ve pratik bir şekilde seyahat edebilecekler.
YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
Banka, emeklilere özel olarak yüksek faiz oranlarıyla vadeli mevduat hesapları sunacak, böylece birikimlerini daha verimli bir şekilde değerlendirme imkanı bulacaklar.
KİRALIK KASA İNDİRİMİ
Emekliler, kiralık kasa hizmetlerinde %25 oranında indirimden yararlanarak, değerli eşyalarını güvenli bir şekilde saklama fırsatına sahip olacaklar.
KAMPANYADAN NASIL YARARLANILABİLİR?
Emeklilerin, kampanyadan yararlanabilmek için maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları ve bir yıl sürecek olan promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Yeni emekli olan müşteriler de Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlardan hemen faydalanmaya başlayabilirler.