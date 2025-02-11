Araç Muayenede Artık Bu Ücrete Bir Kuruş Para Verilmeyecek! TÜVTÜRK'te Sevindiren Gelişme
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına özelleştirilmesi için yeni ihale sürecini başlattı. Yeni dönemde, kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak ve bu maliyet işleticiler tarafından karşılanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki araç muayene hizmetleri, 20 Aralık 2004'te yapılan ihaleyle kuzey ve güney olmak üzere iki bölge halinde özelleştirilmişti. Yatırımcılarla imzalanan imtiyaz sözleşmeleri 15 Ağustos 2007'de yürürlüğe girmiş ve bu sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Mevcut sözleşmelerin bitiminden önce yeni ihale sürecinin tamamlanması için çalışmalar başlatıldı.
YENİ İHALE SÜRECİ BAŞLADI
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'te yer alan hüküm gereği, imtiyaz sözleşme süresi bitiminden en az 5 yıl önce yeni ihale sürecinin başlatılması ve 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekiyor. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Kararı ile araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı.
20 YILLIK YENİ İMTİYAZ DÖNEMİ
Yeni dönemde, araç muayene hizmetleri 20 yıllık bir süre için özelleştirilecek. ÖİB tarafından yapılacak ihalede, teklif verme süreci tamamlandı. İhale sonucu, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Rekabet Kurulu'nun kararı beklenerek Danıştay süreci tamamlandıktan sonra sözleşme imzalanacak. Yeni işleticiler, ilgili bölgede araç muayene hizmetlerinin tek sağlayıcısı olacak.
KREDİ KARTI KOMİSYONU VATANDAŞA YANSITILMAYACAK
Yeni dönemde, kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak. Bu maliyet, işleticiler tarafından üstlenilecek. Ayrıca, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı ve son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazine'ye aktarılacak.
YENİ İSTASYONLAR KURULACAK
İşleticiler, hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gerekli makine-ekipman yatırımlarını yapma yükümlülüğü altında olacak. Ayrıca, artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açılacak. Türkiye'de yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunuyor ve bu araçların büyük bölümünü otomobiller oluşturuyor. Mevcut durumda ülkede 223 sabit ve 93 seyyar muayene istasyonu faaliyet gösteriyor.
AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA MUAYENE
Özelleştirme ihalesi kapsamında, trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yapılacak. Bu sayede, trafik kazalarında araçlardan kaynaklı can ve mal kaybının önlenmesi hedefleniyor. Kamu denetim ve gözetimi altında yapılacak araç muayene hizmetleri, kamu bütçesine herhangi bir yük getirmeden özel sektör aracılığıyla gerçekleştirilecek.