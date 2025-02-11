Araç Muayenede Artık Bu Ücrete Bir Kuruş Para Verilmeyecek! TÜVTÜRK'te Sevindiren Gelişme

KREDİ KARTI KOMİSYONU VATANDAŞA YANSITILMAYACAK

Yeni dönemde, kredi kartıyla yapılacak muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı komisyonu vatandaşa yansıtılmayacak. Bu maliyet, işleticiler tarafından üstlenilecek. Ayrıca, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı ve son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazine'ye aktarılacak.